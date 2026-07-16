FGR Asegura Más de Mil 800 Litros de Hidrocarburo Durante Dos Cateos en el Estado de Veracruz

Más de mil 800 litros de hidrocarburo fueron asegurados en cateos realizados en los municipios de Cosoleacaque y Sayula de Alemán al Sur de Veracruz.

FGR Asegura Más de Mil 800 Litros de Hidrocarburo Durante Dos Cateos en el Estado de VeracruzElementos de seguridad se encargaron de brindar seguridad perimetral en los inmuebles asegurados. Foto: FGR

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La FGR asegura más de 1,800 litros de hidrocarburo en Veracruz. Operativos en Sayula de Alemán y Cosoleacaque dejan contenedores y equipo a disposición del MPF.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+