FGR Asegura Más de Mil 800 Litros de Hidrocarburo Durante Dos Cateos en el Estado de Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 15 de julio, se dio a conocer que personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR) en Veracruz, cumplimentó órdenes de cateo en dos municipios del estado de Veracruz.

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De acuerdo con la información emitida por las autoridades, los cateos se registraron en los municipios de Sayula de Alemán y Cosoleacaque, respectivamente, los cuales se ubican en la zona sur de la entidad veracruzana.

Se informó que los mandamientos judiciales fueron librados por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el estado, esto realizado por la probable comisión de presuntos delitos cometidos en materia de hidrocarburo.

En el boletín se dio a conocer que en el primer inmueble, el cual se encuentra ubicado en las inmediaciones de la carretera federal 185, Matías Romero-Sayula de Alemán, en el municipio de Sayula de Alemán, Veracruz, se aseguraron aproximadamente mil 651 litros de hidrocarburo.

El combustible asegurado se encontraba contenido en al menos 57 contenedores, los cuales, según lo informado, eran de diversas capacidades, así como dos embudos de fabricación artesanal y siete tramos de manguera de diferentes diámetros y longitudes.

Mientras tanto, en el segundo inmueble, ubicado en el municipio de Cosoleacaque, se informó que las autoridades realizaron el aseguramiento de 11 contenedores con aproximadamente 238 litros de hidrocarburo, así como una caja refrigerada.

Lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal

En este sentido, se dio a conocer que lo asegurado, así como los inmuebles de interés, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades por estos hechos.

La inspección judicial se ejecutó bajo la conducción del agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), Bomberos y Seguridad Física de Pemex.

En tanto, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), Policía Estatal (PE), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) se encargaron de brindar seguridad perimetral en los inmuebles donde se realizaron las diligencias.