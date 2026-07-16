Quitan Prisión Domiciliaria a Juan Carlos 'N', Dueño de Black WallStreet Capital

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo el cambio de la medida cautelar impuesta a Juan Carlos “N”, dueño de la financiera Black WallStreet Capital, por lo que dejará la prisión domiciliaria y deberá permanecer interno en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 "Altiplano", ubicado en el Estado de México.

La resolución revierte una decisión judicial que había permitido al imputado continuar su proceso desde su domicilio bajo diversas medidas de vigilancia.

¿Por qué le habían otorgado prisión domiciliaria?

La dependencia recordó que en octubre de 2025 se realizó una audiencia de revisión de la medida cautelar, en la que la defensa argumentó la existencia de una enfermedad grave para solicitar que la prisión preventiva justificada se cumpliera en su domicilio.

En ese momento, la jueza autorizó el cambio y estableció diversas restricciones, entre ellas:

Prohibición de salir del país.

Uso de un localizador electrónico.

Vigilancia permanente por parte de la Guardia Nacional.

Pago de una garantía económica.

Sin embargo, tras la impugnación presentada por el Ministerio Público Federal, la medida fue modificada nuevamente para que el imputado permanezca recluido en un centro penitenciario federal.

¿De qué acusan al dueño de Black WallStreet Capital?

La investigación contra Juan Carlos “N” comenzó en 2022, luego de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Según la FGR, entre 2018 y 2022, el empresario, junto con otras personas y tres empresas, presuntamente utilizó personas morales como fachada para dispersar y triangular recursos, hechos que son investigados por posibles operaciones ilícitas.

Por ello enfrenta un proceso por su probable participación en los delitos de:

Delincuencia organizada.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

AMP