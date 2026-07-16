¿Cuándo Hay Descuento para Estudiantes, Maestros y Adultos Mayores en Autobuses en México 2026?

Ya comenzaron las vacaciones de verano 2026, por lo que muchas personas viajarán a otros estados del país para tomar un merecido descanso, y acá te decimos cuándo hay descuento en autobuses para estudiantes, maestros y adultos mayores en México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el nuevo calendario del próximo ciclo escolar, con lo cual se confirmó cuánto duran las vacaciones para alumnos de nivel básico y cuándo entran los niños a la escuela en agosto.

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¿Cuándo inicia el descuento para estudiantes y maestros en autobuses?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) establece descuentos obligatorios para alumnos y maestros de cualquier nivel educativo, es decir desde preescolar hasta universidad, en servicios de autotransporte federal de pasajeros durante las vacaciones de verano 2026.

En este contexto, el descuento de autobuses en México para estudiantes y docentes aplicará a partir del 16 de julio hasta el 30 de agosto, que es el periodo vacacional que establecen los calendarios de la SEP.

¿De cuánto es el descuento para estudiantes?

La promoción para estudiantes en autobuses en México es del 50 por ciento en el costo del boleto, mientras que para los maestros es del 25 por ciento en el precio del pasaje.

Para obtener el descuento, los pasajeros deben presentar una credencial vigente o una constancia expedida por la institución educativa con fotografía, sello oficial y datos que acrediten su calidad de alumno o docente.

¿Cuándo hay descuento para adultos mayores en autobuses?

Las personas mayores de 60 años pueden disfrutar de un 50% de descuento en el costo del boleto a lo largo de todo el año con su credencial del INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores).

Sin embargo esta promoción solo aplica en algunas líneas de transporte de pasajeros, como ADO y ETN, por lo que se recomienda a los adultos mayores consultar si tienen descuentos en el viaje que planean realizar.

PPP