¿Te Llamaron de Un Número Desconocido? Condusef Lanza Herramienta contra Fraudes

En un contexto donde los fraudes telefónicos continúan afectando a miles de personas en todo el país, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) puso a disposición de la ciudadanía una nueva herramienta digital diseñada para consultar y registrar números telefónicos que estén relacionados con posibles intentos de engaño, permitiendo a la población actuar antes de convertirse en víctimas.

La nueva sección ya se encuentra habilitada de forma pública a través del portal de internet oficial de la Condusef.

Alarma por fraudes: Las estadísticas de 2026

La urgencia de esta herramienta se respalda en el volumen de quejas que recibe la comisión. De acuerdo con los datos oficiales de la Condusef correspondientes al primer cuatrimestre del año (periodo de enero-abril de 2026), la institución recibió un total de 27,862 reclamaciones.

De esa cifra global, el 37.5% estuvo relacionado directamente con un posible fraude, y de estos casos reportados, el 54.7% correspondió a afectaciones dentro del sector de la banca múltiple.

¿Cómo opera el engaño telefónico?

La Condusef alertó que los fraudes telefónicos evolucionan de manera constante debido a que los delincuentes recurren a técnicas de ingeniería social. Estas tácticas buscan influir en las decisiones de las personas apelando a la preocupación, la presión o la incertidumbre.

Para lograrlo, los estafadores suelen hacerse pasar por:

Instituciones financieras (bancos).

Autoridades fiscales.

Comercios electrónicos.

Proveedores de servicios digitales.

El modus operandi consiste en emitir avisos falsos sobre supuestos cargos no reconocidos, reembolsos, sanciones, bloqueos de cuentas bancarias o problemas con trámites y compras, buscando que el usuario entregue sus datos de forma voluntaria.

¿Qué funciones incluye la nueva herramienta?

El nuevo apartado digital apuesta por la prevención y la participación ciudadana mediante las siguientes acciones:

Consulta inmediata: Cualquier persona puede ingresar un número desconocido para verificar si ya ha sido reportado previamente por otros usuarios como sospechoso. Reporte ciudadano: Permite registrar los números telefónicos desde los cuales se hayan recibido llamadas o mensajes con intenciones de engaño. Base de información colectiva: Cada registro ayuda a generar una base de datos ciudadana para alertar a otros usuarios y proteger su patrimonio.

La autoridad recordó que, de manera complementaria, los ciudadanos pueden comunicarse a las líneas de atención ciudadana 088, 089 o acudir directamente ante la fiscalía correspondiente.

Guía de seguridad si recibes una llamada sospechosa

Para evitar caer en este tipo de engaños, la Condusef pide a la población recordar cuatro reglas fundamentales de seguridad financiera:

Los bancos nunca solicitan información crítica: Ninguna institución bancaria te pedirá contraseñas, NIP, contraseñas dinámicas (tokens) o códigos de seguridad por la vía telefónica.

Cero datos: No compartas información personal ni datos de tus tarjetas bajo ninguna circunstancia.

No muevas tu dinero: No realices transferencias electrónicas ni depósitos bancarios bajo las instrucciones que recibas durante una llamada.

Cuelga y verifica: Si tienes dudas sobre la veracidad de la llamada, interrumpe la comunicación inmediatamente y marca tú mismo a los canales oficiales de tu institución financiera.

AMP