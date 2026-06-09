¿Te Llamaron de Un Número Desconocido? Condusef Lanza Herramienta contra Fraudes

La Condusef alertó que los fraudes telefónicos evolucionan de manera constante debido a que los delincuentes recurren a técnicas de ingeniería social

Cualquier persona podrá consultar si un número telefónico ha sido previamente reportado. Foto: CuartoscuroCualquier persona podrá consultar si un número telefónico ha sido previamente reportado. Foto: Cuartoscuro

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