No Hay Clases Mañana en Puebla por Tormenta Tropical Boris ¿En Qué Municipios Hay Suspensión?
La tormenta tropical Boris se aproxima a las costas de Guerrero por lo que se espera un importante ingreso de humedad hacia el centro del país.
Foto: X @InfoMeteoro
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Tormenta tropical Boris se acerca: SEP suspende clases en más de la mitad de los municipios de Puebla. Conoce si tu localidad está en la lista y toma precauciones ante las lluvias.
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PorRedacción N+
Protección Civil del Estado de Puebla, informó que mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas en la entidad poblana, por la tormentatropicalBoris que se aproxima a las costas de Guerrero.
Se sabe que este fenómeno favorece un importante ingreso de humedad hacia el centro del país y mantendrá condiciones de lluviasfuertes a muyfuertes en territorio del estado de Puebla durante las próximas horas.
Por lo anterior, la Secretaría de Educación Pública en Puebla (SEP) determinó la suspensión de actividades escolares para este martes 9 de junio de 2026 en más de la mitad de los municipios de la entidad.
Lista de municipios donde se suspenden clases este 9 de junio en Puebla
En total, son 130 municipios de Puebla donde se suspenderán sus clases este 8 y 9 de junio.
En N+Puebla te presentamos la lista completa de municipios en donde sus instituciones educativas de todos los niveles deberán implementar actividades académicas en modalidad a distancia:
Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venusiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.
Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.
Valle Serdán: Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Los Reyes de Juárez, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlalnepantla, Tochtepec Xiutetelco y Yehualtepec.
Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.
Se recomienda extremar precauciones, toda vez que la tormentaBoris está provocando viento de 75 kilómetros por hora y se esperan inundaciones, así como lluviastorrenciales.