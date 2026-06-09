No Hay Clases Mañana en Puebla por Tormenta Tropical Boris ¿En Qué Municipios Hay Suspensión?

Protección Civil del Estado de Puebla, informó que mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas en la entidad poblana, por la tormenta tropical Boris que se aproxima a las costas de Guerrero.

Se sabe que este fenómeno favorece un importante ingreso de humedad hacia el centro del país y mantendrá condiciones de lluvias fuertes a muy fuertes en territorio del estado de Puebla durante las próximas horas.

Por lo anterior, la Secretaría de Educación Pública en Puebla (SEP) determinó la suspensión de actividades escolares para este martes 9 de junio de 2026 en más de la mitad de los municipios de la entidad.

Lista de municipios donde se suspenden clases este 9 de junio en Puebla

En total, son 130 municipios de Puebla donde se suspenderán sus clases este 8 y 9 de junio.

En N+Puebla te presentamos la lista completa de municipios en donde sus instituciones educativas de todos los niveles deberán implementar actividades académicas en modalidad a distancia:

Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venusiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

¡Atención! 📢 La dependencia, encabezada por @ManuelVive_, comparte información relevante para toda la comunidad escolar. 🏫#PensarEnGrande #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/goYLbDtxhw — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) June 8, 2026

Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Valle Serdán: Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Los Reyes de Juárez, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlalnepantla, Tochtepec Xiutetelco y Yehualtepec.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en Puebla: Pronóstico del Lunes 8 de Junio de 2026

Se recomienda extremar precauciones, toda vez que la tormenta Boris está provocando viento de 75 kilómetros por hora y se esperan inundaciones, así como lluvias torrenciales.

Con información de N+

JAPR