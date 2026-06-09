No Hay Clases Mañana en Puebla por Tormenta Tropical Boris ¿En Qué Municipios Hay Suspensión?

La tormenta tropical Boris se aproxima a las costas de Guerrero por lo que se espera un importante ingreso de humedad hacia el centro del país.

En Puebla la SEP toma medidas para salvaguardar la integridad de estudiantes.Foto: X @InfoMeteoro

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Tormenta tropical Boris se acerca: SEP suspende clases en más de la mitad de los municipios de Puebla. Conoce si tu localidad está en la lista y toma precauciones ante las lluvias.

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