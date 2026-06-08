Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2026 en Puebla: Punto de Reunión, Horario y Recorrido

Conmemorarán la marcha número 25 por los derechos de la comunidad LGBTQ+ este 2026 en Puebla, esta ocasión enfocados en las infancias trans.

Recorrido Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2026 en PueblaFoto: N+

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La Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2026 en Puebla conmemora 25 años de lucha. Este 20 de junio, alza la voz por las infancias trans. Conoce el punto de partida y únete a la causa.

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