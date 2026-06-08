Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2026 en Puebla: Punto de Reunión, Horario y Recorrido

La Marcha del Orgullo LGBTQ+ ya tiene lugar y fecha para este 2026 en la ciudad de Puebla, este año conmemoran su 25 aniversario, ahora enfocada en el reconocimiento de las infancias trans; En N+ te decimos desde dónde saldrán los colectivos y cuál será el recorrido.

Puebla se pinta de colores con la llegada del mes del Orgullo, pero más halla de una celebración, son días para concientizar a la sociedad sobre la lucha por sus derechos que viven día a día las personas trans, no binarias y de toda la comunidad LGBTQ+.

¿Cuándo será la Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2026 en Puebla?

Con banderas multicolores y consignas de esperanza, colectivos de la diversidad sexual se preparan para llevar acabo la Marcha del Orgullo 2026 número 25 este sábado 20 de junio la cual culminará, como cada año, en el zócalo de Puebla.

Este día miles de personas se unirán sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género en busca de justicia tras enfrentar diariamente la discriminación, violencia y exclusión.

A pesar de que año con año construyen más espacios de libertad y reconocimiento, esta manifestación sigue en pie pues aún hay muchas peticiones para tener una vida más integra y digna; Una de ellas es la iniciativa legislativa por el reconocimiento de las infancias y adolescencias trans la cual continúa pendiente en el Congreso de Puebla.

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¿Cuál será el recorrido de la Marcha LGBTQ+ 2026 en Puebla?

El Comité Orgullo Puebla (COP) dio a conocer que la Marcha del Orgullo 2025 en Puebla partirá en punto de las 12:00 horas desde el Parque Recreativo La Paz ubicado en la intersección de Teziutlán Sur y Petlalcingo, después recorrerán la Avenida Juárez en dirección de la Prolongación Reforma con destino al zócalo de la ciudad.

Fecha: 20 de junio

Hora: 12:00 p.m.

Punto de partida: Parque Recreativo La Paz

Punto de cierre: Zócalo de la ciudad de Puebla

Los activistas y miembros de la comunidad recorrerán las calles del Centro Histórico para alzar la voz en busca de igualdad de oportunidades, el acceso a la salud, la educación libre de discriminación y la protección efectiva contra los crímenes de odio.

Además, rendirán homenaje a quienes han hecho historia y a quienes perdieron la vida a causa de estas injusticias. La comunidad LGBTTTIQNBAP+ invita a la sociedad a unirse a su lucha sin estigmas para que el eco de miles de voces sean escuchados.

Con información de N+

MCS