Marcha de Jubilados Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Inicia Protesta por Pensiones?

Este viernes 24 de julio de 2026, la Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México (CDMX) realizarán una marcha en la capital mexicana, por lo que se prevén diversas afectaciones viales.

Aquí te informamos sobre la hora y la ruta de la movilización, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados por la capital mexicana.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer los detalles de las otras protestas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Además, te mantenemos informado sobre la situación vial en la capital mexicana, la red carretera en el país y el sistema de transporte capitalino.

Marcha de jubilados y pensionados

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la marcha de la Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la CDMX será en la alcaldía Benito Juárez.

Los manifestantes se concentrarán alrededor de las 10:00 horas en la Estación Xola, de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ubicada en la Calzada de Tlalpan y Toledo, en la colonia Álamos.

De ahí partirán en marcha a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, localizada en Castilla número 186, colonia Álamos.

¿Cuáles son sus demandas?

De acuerdo con la agenda de la SSC, la marcha de jubilados y pensionados es para exigir el pago retroactivo de la demanda de integración de prestaciones y el 5% de vivienda.

La SSC no descartó la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades en la capital mexicana.

SPB