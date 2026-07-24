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Marcha de Jubilados Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Inicia Protesta por Pensiones?

Aquí te informamos sobre la marcha de la Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México este viernes

Protesta de la alianza nacional de jubilados en la Ciudad de México, el 25 de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta de la alianza nacional de jubilados en la Ciudad de México, el 25 de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Protesta de jubilados en CDMX este viernes. Afectaciones viales previstas. Descubre la ruta y motivos de la marcha. Más información aquí.

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Marcha de Jubilados Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Inicia Protesta por Pensiones?