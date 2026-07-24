Seguridad

Aseguran Fincas Utilizadas Como Casas de Citas en Guadalajara; Una Mujer Fue Rescatada

Un operativo de la Fiscalía de Jalisco en la colonia La Ex Penal dejó inmuebles asegurados y personas bajo investigación tras una denuncia anónima.

Elemento de la FiscalíaOperativo deja cuatro personas detenidas en Guadalajara. Foto: N+

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Operativo en Guadalajara: Fiscalía y Ejército aseguran fincas usadas como prostíbulos y rescatan a una mujer. Cuatro detenidos bajo investigación.

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