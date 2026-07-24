Aseguran Fincas Utilizadas Como Casas de Citas en Guadalajara; Una Mujer Fue Rescatada

Cuatro personas detenidas, tres fincas aseguradas y una mujer rescatada, fue resultado de un intenso operativo orquestado por la Fiscalía de Jalisco y apoyado por el Ejército Mexicano en la colonia La Ex Penal, en Guadalajara.

Lo anterior se llevó a cabo por una denuncia anónima, donde advertían que una mujer estaba en contra de su voluntad en una vivienda, la cual presuntamente era utilizada como prostíbulo.

Una vez obtenida la orden de cateo, elementos estatales acudieron hasta los cruces de las calles Antonio Tello y Gigantes, donde aseguraron tres viviendas aparentemente habilitadas como casas de citas.

¿Qué localizaron dentro de las fincas?

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, dentro de las viviendas cateadas había varias personas, la mayoría mujeres. Además, en todas las fincas tenían cámaras de videovigilancia.

"Había algunas personas que, se presume, estaban ejerciendo la prostitución. La mayoría son mujeres, hay una chica trans. Obviamente a todas se les está dando el tratamiento adecuado, atendiendo a sus derechos y averiguando justamente las condiciones en las que se encontraban en este lugar”, agregaron las autoridades.

Asimismo, durante el operativo, lograron identificar a la víctima por la que inicialmente se hizo el reporte anónimo. La mujer quedó bajo resguardo de las autoridades.

Al interior se aseguraron e incorporaron a las investigaciones diferentes indicios. Se presume que las tres mujeres retenidas eran encargadas de la operación de las casas.

Las personas retenidas quedaron en manos de las autoridades en espera de determinar su nivel de responsabilidad.