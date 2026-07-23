Seguridad

Hombre es Detenido por Abusar de su Hija y Grabar el Delito en Zapopan

Un hombre fue detenido en Zapopan por abusar de su hija y grabar para producir contenido pornográfico infantil

Fiscalía de JaliscoUn hombre fue detenido por abusar de su hija en Zapopan. Foto: Fiscalía de Jalisco

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Alberto Alejandro 'N' es arrestado en Zapopan por producir pornografía infantil con su hija. La Fiscalía de Jalisco revela detalles de la investigación. Descubre cómo se llevó a cabo la captura.

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