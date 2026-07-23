Hombre es Detenido por Abusar de su Hija y Grabar el Delito en Zapopan

Un hombre que supuestamente abusaba de su propia hija y lo grababa para producir contenido pornográfico, fue detenido por las autoridades en el fraccionamiento Los Tréboles, en Zapopan.

Se trata de Alberto Alejandro ‘N’, quien es señalado por los delitos en materia de trata de personas en su hipótesis de elaborar y almacenar pornografía infantil.

La detención se llevó a cabo durante un cateo en el domicilio donde se realizaría el material ilegal y fueron asegurados diversos indicios, entre ellos, objetos que se observan en las videograbaciones, así como la identificación de las habitaciones donde se habría cometido el delito.

El detenido fue puesto a disposición de un juzgado

Alberto Alejandro ‘N’ fue detenido y trasladado para ser puesto a disposición de un juzgado donde se definirá su situación legal.

“Aprovechaba su rol como progenitor para agredirla y videograbar las vejaciones” manifestó Blanca Trujillo, la Vicefiscal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

La Fiscalía de Jalisco informa que la captura derivó de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Las alertas informaron sobre la generación, posesión y difusión del material, por lo que se activaron los protocolos de análisis tecnológico e investigación ministerial.

A través del trabajo de inteligencia digital y rastreo de campo, se logró ubicar e identificar a la víctima que figuraba en las grabaciones.

Las investigaciones revelaron que existe un parentesco directo entre el imputado y la menor.