Seguridad

Perro Policía Encuentra Cientos de Envoltorios de Droga que Traía un Hombre en Irapuato

El hombre caminaba por calles de la colonia La Ganadera, cuando el perro policía detectó la droga. Traía los envoltorios en una mochila.

La mercancía fue asegurada.Foto: FSPE

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Un hombre en Irapuato es detenido con 660 dosis de droga gracias a un perro policía. La colaboración entre FSPE y policías municipales fue crucial.

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