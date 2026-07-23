Perro Policía Encuentra Cientos de Envoltorios de Droga que Traía un Hombre en Irapuato

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con policías municipales de Irapuato, lograron el aseguramiento de cientos de envoltorios de diferentes tipos de droga.

De acuerdo al parte informativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los hechos ocurrieron minutos después de las 6 de la tarde.

Los elementos de la FSPE realizaban un patrullaje de rutina, por calles de la colonia La Ganadera, cuando vieron a lo lejos a un hombre con actitud sospechosa, por lo que se acercaron hasta él.

Por su parte, el hombre al ver a los elementos, trató de acelerar su paso, acción que movilizó a los uniformados y le dieron alcance unos metros más adelante, donde le pidieron que hiciera un alto.

Al cuestionarle sobre su actitud, el hombre no supo qué decir, mientras que en ese momento la unidad canina, comenzó a impacientarse, por lo que comenzó una inspección de las pertenencias del sujeto.

Perro policía encuentra la droga en la mochila

En ese instante, al notar que el canino policía detectaba algo en la mochila del hombre, procedieron a inspeccionarla, encontrando al interior varios envoltorios de lo que parecía ser diferentes tipos de droga.

Al final, contabilizaron y vieron que el hombre, identificado como José “N”, de 27 años de edad, traía 660 dosis de diversas sustancias ilícitas, siendo esta mercancía asegurada y la cual junto con la persona, serán presentados ante las autoridades correspondientes.

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