Autoridad Educativa se Pronuncia por Video Viral de Profesor Fallecido tras Ser Acusado de Abuso

El Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México emitió su postura oficial sobre el fallecimiento de un profesor, quien publicó un video en redes sociales, anunciando que "dejaría este plano existencial" tras haber sido acusado de abuso a una alumna.
En dicho video que se viralizó explicó los motivos que lo llevaron a decidir presuntamente a quitarse la vida.
El docente afirmó en el video haber trabajado 25 años en el IEMS y casi una década en preparatorias del Estado de México.
Aseguró que enfrentaba una denuncia por presunto abuso sexual que presentó una estudiante, y cuya acusación rechazó de forma categórica.
¿Qué dijo el IEMS CDMX sobre video viral de profesor?
El IEMS mencionó en un comunicado este jueves 23 de julio de 2026 que refrenda su compromiso de "respetar, promover y hacer vivenciales los Derechos Humanos, de todas las personas; especialmente estudiantes y personas trabajadoras del Instituto, sin importar su nivel de responsabilidad".
Aseguró que existe "desinformación difundida en torno al fallecimiento de una persona trabajadora y la difusión de datos personales de una persona adolescente estudiante, ambas de esta institución", a lo que calificó la dependencia "propiciando escarnio y revictimización de las personas afectadas por un posible hecho violento".
Además reiteró a la comunidad escolar y la sociedad en general, la garantía de respeto a:
El derecho a la presunción de inocencia
El derecho a un debido proceso
El derecho a la privacidad y resguardo de datos personales
El derecho a la salud de todas las personas estudiantes y trabajadoras que forman parte de dicha comunidad
Destacó que ha tenido una “actuación institucional objetiva, leal y con la debida diligencia: en todos los procedimientos de investigación, atención y cumplimiento de mandatos de autoridades externas a la institución, como se realizó en los hechos” a los que se refirió que "han sido objeto de una campaña de desinformación".
¿Qué dijo el docente en el video viral?
El video del profesor del IEMS que se hizo viral, presuntamente fue grabado previo a su fallecimiento, y relató que la denuncia en su contra fue presentado el pasado 14 de julio ante la Dirección Jurídica del IEMS y posteriormente ante el Ministerio Público.
Según él, la estudiante lo acusó de “tocamientos indebidos” en varias ocasiones durante una jornada escolar, y que de acuerdo con la denuncia, le “provocó una crisis de ansiedad”.
El docente reiteró que los señalamientos eran falsos y que nunca incurrió en dicha conducta de la que fue señalado.