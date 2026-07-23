Autoridad Educativa se Pronuncia por Video Viral de Profesor Fallecido tras Ser Acusado de Abuso

El Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México emitió su postura oficial sobre el fallecimiento de un profesor, quien publicó un video en redes sociales, anunciando que "dejaría este plano existencial" tras haber sido acusado de abuso a una alumna.

En dicho video que se viralizó explicó los motivos que lo llevaron a decidir presuntamente a quitarse la vida.

Comunicado de IEMS CDMX sobre caso de video viral de profesor. Foto: IEMS CDMX

El docente afirmó en el video haber trabajado 25 años en el IEMS y casi una década en preparatorias del Estado de México.