Sociedad

Autoridad Educativa se Pronuncia por Video Viral de Profesor Fallecido tras Ser Acusado de Abuso

El presunto docente aseguró que enfrentaba una denuncia por abuso que presentó una estudiante, y la acusación la rechazó de forma categórica, antes de supuestamente quitarse la vida

¿Qué Dice IEMS Sobre Video Viral de Profesor Fallecido tras Ser Acusado de Abuso?Profesor del IEMS CDMX emite video que se hizo viral. Foto: Facebook Justicia para el Profesor

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El Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México emitió su postura oficial del fallecimiento de un profesor que ha generado polémica en redes sociales

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