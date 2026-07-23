Vuelca Tráiler en la Carretera Chihuahua-Delicias; Conductores Realizan Actos de Rapiña

Un tráiler que transportaba cientos de cajas de queso crema volcó sobre el kilómetro 206 de la carretera Chihuahua-Delicias, accidente que provocó la movilización de cuerpos de seguridad y generó actos de rapiña por parte de automovilistas que transitaban por la zona.

De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional, el operador de la unidad circulaba por la vía cuando, presuntamente debido al exceso de velocidad y al cansancio, perdió el control del volante, salió de la carpeta asfáltica y terminó volcado sobre su costado derecho.

Pese a lo aparatoso del percance, el conductor logró salir por sus propios medios y no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El accidente ocasionó afectaciones parciales a la circulación mientras las autoridades realizaban las maniobras correspondientes para atender la emergencia.

Automovilistas aprovechan el accidente para llevarse parte de la carga

Tras la volcadura, varios conductores detuvieron sus vehículos a un costado de la carretera para recoger parte de la mercancía que quedó esparcida sobre el lugar del accidente.

Las personas se llevaron cientos de cajas de queso crema, aun cuando elementos de la Guardia Nacional permanecían en la zona realizando las diligencias y resguardando el sitio.

Esta situación generó riesgos adicionales, ya que varios ciudadanos descendieron de sus vehículos y caminaron sobre una carretera con alta carga vehicular, exponiéndose a posibles accidentes.

Finalmente, las autoridades continuaron con el levantamiento del reporte correspondiente y coordinaron las maniobras para retirar la unidad siniestrada y liberar por completo la circulación en este tramo de la carretera Chihuahua-Delicias.