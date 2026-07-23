Accidentes

Vuelca Tráiler en la Carretera Chihuahua-Delicias; Conductores Realizan Actos de Rapiña

Un tráiler volcó en el kilómetro 206 de la carretera Chihuahua-Delicias. El conductor resultó ileso, mientras decenas de personas realizaron actos de rapiña y se llevaron parte de la carga.

El conductor logró salir por sus propios medios y no presentó lesione.El conductor logró salir por sus propios medios y no presentó lesione. Foto: N+

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Un tráiler volcó en el kilómetro 206 de la carretera Chihuahua-Delicias. El conductor resultó ileso, mientras decenas de personas realizaron actos de rapiña y se llevaron parte de la carga.

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