Lechuga Mexicana da Negativo a Cyclospora Cayetanensis, Brote de Diarrea Explosiva en EUA: SSA

La Secretaría de Salud informó que la lechuga mexicana que distribuye Taylor Farms en Estados Unidos ha dado negativo a Cyclospora cayetanensis. Este protozoario es responsable de la ciclosporosis, enfermedad que ha tenido un importante brote en la Unión Americana.
En un comunicado, Salud señala que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó pruebas PCR en varias muestras:
“El análisis por métodos moleculares estándar por PCR en tiempo real realizado en el Laboratorio Nacional de Referencia de la Cofepris resultó negativo a Cyclospora cayetanensis en las 10 muestras de materia prima y producto terminado”.
La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hizo análisis de lechugas y agua en la planta de Taylor Farms de México, S. de R.L. de C.V., a través del Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Guanajuato
"Dieron resultado negativo para la detección de Cyclospora Cayetanensis y para la presencia de coliformes fecales y dentro de los parámetros fisicoquímicos de acuerdo a las normas nacionales".
Inspección sanitaria a planta de Taylor Farms de México
Tras el brote de diarrea explosiva en Estados Unidos, la Cofepris realizó una visita de inspección y verificación sanitaria a la planta del 18 al 20 de julio,. Acudieron epidemiólogos y expertos en inocuidad alimentaria de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Se levantaron 10 muestras de lechuga iceberg:
5 completas presentes en el establecimiento y cinco muestras de producto terminado: lechuga picada, lavada y desinfectada
4 muestras de agua para determinación microbiológica y fisicoquímica básica.
Las muestras de lechuga fueron procesadas por métodos moleculares estándar por PCR en tiempo real con base en método establecido en el Bacteriological Analytical Manual (BAM), en el laboratorio nacional de referencia de la CCAyAC de Cofepris.
La empresa presentó evidencia de controles de proceso en toda la cadena y de la aplicación de sistemas de gestión de inocuidad basados en las siguientes recomendaciones internacionales:
HACCP es el método preventivo básico de control,
Codex Alimentarius fija las normas internacionales de referencia
ISO provee los sistemas de gestión
Primus GFS junto con SQF son esquemas de certificación privada reconocidos para auditar la cadena de suministro, que en este caso se aplica a los productores proveedores de la lechuga.
El riego es por goteo y el agua de la planta proviene de pozos propios certificados.
Lote nunca entró a EUA
Taylor Farms cuenta con un sistema de trazabilidad de productos y materias primas que permitió a las autoridades de Estados Unidos identificar el origen del producto y rastrear un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, el cual nunca ingresó a territorio estadounidense. De ese lote se obtuvo la muestra que posteriormente arrojó un resultado falso positivo, mismo que fue referido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) en la actualización publicada en su sitio web el domingo 19 de julio.
Trabajadores agrícolas en México no reportaron estar enfermos
Por su parte, Senasica entró en contacto con productores de lechuga que suministran producto a la empresa, certificados en esquemas basados en CODEX e ISO, a fin de invitarles a certificarse en materia de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC).
"En la visita, personal de la Dirección General de Epidemiología investigó lo relacionado con la salud de los trabajadores, sin identificar situaciones de salud ni brotes por enfermedad diarreica que ameriten intervenciones por parte de los servicios de salud".
Finalmente, la Secretaría de Salud asegura que, a través de la Cofepris, el país cuenta con un sistema de verificación que protege tanto el consumo de alimentos nacional como el de exportación.