Salud

Lechuga Mexicana da Negativo a Cyclospora Cayetanensis, Brote de Diarrea Explosiva en EUA: SSA

La Secretaría de Salud dio a conocer que la lechuga mexicana que distribuye Taylor Farms en Estados Unidos dio negativo tras varios análisis

Cultivo de lechugaLechuga mexicana da negativo a ciclosporosis. Foto: Cuartoscuro

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La Secretaría de Salud confirma: la lechuga mexicana no tiene Cyclospora cayetanensis. Un alivio para consumidores en EE.UU. ¿Qué significa esto para la ciclosporosis? Infórmate aquí.

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