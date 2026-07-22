Salud

¿Brote de Ciclosporosis se Originó en México? Pistas de Infección Que Produce Diarrea Explosiva

Las autoridades sanitarias del país confirmaron tres casos de ciclosporosis, ¿se trata de un brote?

Puesto de verduras en mercado popular. Foto: CuartoscuroPuesto de verduras en mercado popular. Foto: Cuartoscuro

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