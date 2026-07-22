¿Brote de Ciclosporosis se Originó en México? Pistas de Infección Que Produce Diarrea Explosiva

La Secretaría de Salud descartó que México sea el origen del brote de ciclosporosis registrado en Estados Unidos y aseguró que en el país no existe un brote de ciclosporosis. Las autoridades sanitarias confirmaron únicamente tres casos, los cuales se mantienen dentro del comportamiento epidemiológico habitual y evolucionan favorablemente.

Durante la conferencia matutina del 21 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió de forma contundente a los cuestionamientos sobre la investigación en Estados Unidos: "Ya se descartó eso", en referencia a que el brote no se originó en México.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que se mantiene la colaboración con autoridades estadounidenses para esclarecer el origen de los contagios.

¿El brote de ciclosporosis se originó en México?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, no hay evidencia de que el brote registrado en Estados Unidos haya comenzado en territorio mexicano.

David Kershenobich informó que inicialmente se investigó una muestra de lechuga proveniente de Guanajuato; sin embargo, posteriormente las autoridades sanitarias estadounidenses determinaron que el resultado correspondía a un falso positivo, por lo que esa línea de investigación quedó descartada.

Asimismo, precisó que en México únicamente se han identificado tres casos de ciclosporosis, una cifra considerada habitual para el país.

¿Hay un brote de ciclosporosis en México?

La respuesta oficial es no. El secretario de Salud explicó que los tres casos registrados no rebasan la epidemiología común, por lo que no existe un brote nacional.

Además, indicó que los pacientes presentan una evolución favorable tras recibir tratamiento y que únicamente desarrollaron un episodio severo de diarrea. También aclaró que la enfermedad no ha provocado fallecimientos entre los casos reportados.

¿Qué es la ciclosporosis y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporosis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que puede adquirirse al consumir alimentos o agua contaminados.

Entre los síntomas más frecuentes destacan:

Diarrea acuosa o "diarrea explosiva"

Cólicos abdominales

Náuseas

Pérdida del apetito

Fatiga

Fiebre en algunos pacientes

Pérdida de peso cuando la infección se prolonga

AMP