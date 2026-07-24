¿Quién Es Romina Hinojosa, la Novia del Ciclista Mexicano Isaac del Toro?

Dicen que no se puede esconder ni el amor ni la riqueza. Eso le ha sucedido al ciclista mexicano Isaac del Toro, quien participa en el Tour de Francia 2026. Te contamos quién es Romina Hinojosa y cuál es su trayectoria.

Isaac del Toro se ha ganado un lugar en la historia del ciclismo en México. A sus 22 años, el joven originario de Baja California ya ha participado en las principales competencias de la disciplina.

En 2025 consiguió un segundo lugar en el Giro de Italia y este 2026 ya ganó la Tirreno-Adriático. Ahora mismo, el mexicano ha desempeñado un papel destacado en el Tour de Francia.

Romina Hinojosa, la ciclista profesional que es novia de Isaac del Toro

Durante la competencia se le ha visto acompañado. La pareja de Isaac del Toro se llama Romina Hinojosa y también es una ciclista profesional.

La joven de 23 años es miembro del equipo Lotto-Intermarché y ha participado en múltiples competencias internacionales. De hecho, así fue como se conoció a la pareja. En 2023, coincidieron en el Tour de l'Avenir, un torneo francés para menores de 23 años. Fue ahí donde empezaron a convivir.

Isaac del Toro y Romina Hinojosa. Foto: Instagram

Romina Hinojosa, quien es oriunda de Nuevo León, también ha tenido la oportunidad de representar a México en competencias internacionales. En 2025, por ejemplo, representó al país en el Campeonato Mundial de Ruta 2025, que se celebró en Kigali, Ruanda.

Durante el Tour de Francia, la pareja se ha dejado ver en varios momentos y la propia Romina Hinojosa ha compartido fotografías de Isaac del Toro.