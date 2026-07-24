Deportes

¿Quién Es Romina Hinojosa, la Novia del Ciclista Mexicano Isaac del Toro?

Te contamos quién es y cuál es la trayectoria de Romina Hinojosa, la novia del ciclista Isaac del Toro

¿Quién Es Romina Hinojosa, la Novia de Isaac del Toro?¿Quién Es Romina Hinojosa, la Novia de Isaac del Toro? Foto: Instagram

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Romina Hinojosa, ciclista profesional y pareja de Isaac del Toro, destaca en competencias internacionales. Conoce más sobre su historia y su papel en el Tour de Francia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+