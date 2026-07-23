Muere Trabajador al Caer Desde 45 Metros Mientras Desmantelaba Horno de Cal en Coahuila

Un trabajador murió luego de caer de una altura aproximada a los 45 metros mientras participaba en el desmantelamiento de un horno de cal en el municipio de Castaños. La víctima fue identificada como Elías Hernández de 34 años, originario de Cerro de la Palma, municipio de Mecayapa, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador realizaba las maniobras acompañado de otro empleado cuando, la estructura metálica en la que Elías laboraba, se fracturó, golpeando la línea de la vida que lo mantenía asegurado y provocando que cayera al vació desde la parte alta de la estructura.

Tras el accidente, se dio aviso a las autoridades correspondientes para llevar a cabo las diligencias y determinar las causas exactas del fatal percance.

Familiares de Elías Hernández esperan la entrega de su cuerpo para trasladarlo a su lugar de origen, donde será sepultado.

Trabajador muere al caer del techo de una casa en Saltillo

El pasado 15 de julio, un trabajador de la construcción murió tras caer de aproximadamente seis metros de altura mientras realizaba labores en una vivienda del fraccionamiento San Lorenzo en Saltillo. El accidente ocurrió cuando efectuaba trabajos sobre el techo del inmueble y perdió el equilibrio.

Vecinos solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911, pero al llegar, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el hombre ya había fallecido. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes.