Accidentes

Muere Trabajador al Caer Desde 45 Metros Mientras Desmantelaba Horno de Cal en Coahuila

Un trabajador murió al caer de una altura aproximada de 45 metros mientras desmantelaba un horno de cal en Castaños.

Muere Trabajador al Caer Desde 45 Metros Mientras Desmantelaba Horno de Cal en CoahuilaEl trabajador desmantelaba un horno de cal cuando cedió la estructura. Foto Ilustrativa: N+

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Tragedia en Coahuila: trabajador muere al caer 45 metros mientras desmantelaba un horno de cal en Castaños. Autoridades investigan el accidente.

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Accidente en Castaños: Hombre Muere al Caer de Horno de Cal