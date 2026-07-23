Seguridad

Investigan Muerte de Niña en Matamoros; Presuntamente Convulsionó al Darle Biberón

Autoridades investigan la muerte de una niña de tres años en Matamoros; su padrastro alegó que comenzó a convulsionar al darle biberón.

Investigan Muerte de Niña en Matamoros; Presuntamente Convulsionó al Darle BiberónUna niña de tres años llegó sin signos vitales a la Cruz Roja de Matamoros. Foto: N+

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Niña de 3 años muere en Matamoros tras convulsionar al recibir biberón. Sucesos bajo investigación. Detalles sobre las diligencias en curso.

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