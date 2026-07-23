Investigan Muerte de Niña en Matamoros; Presuntamente Convulsionó al Darle Biberón

Una niña de tres años llegó sin signos vitales a las instalaciones de la Cruz Roja en el municipio de Matamoros durante la mañana de este jueves 23 de julio.

De acuerdo con los reportes, un hombre, en compañía de su madre, arribó a la Cruz Roja cargando a la menor inconsciente. El masculino relató que se trataba de su hijastra y que le estaban administrando medicamento para la gripe cuando, al darle el biberón, comenzó a convulsionar.

De manera inmediata, el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Región Laguna I, informó que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley y determinar las causas exactas del fallecimiento.

Los tutores fueron llamados a comparecer ante las autoridades como parte de las investigaciones. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.

Hospitalizan a niña tras ingerir veneno para cucarachas en Lerdo

Otro caso que involucró a una menor ocurrió en Lerdo, cuando una niña de cuatro años resultó intoxicada luego de ingerir veneno para cucarachas en su casa.

Tras presentar malestar y vómito, sus familiares la trasladaron al Hospital General de Lerdo, donde recibió atención médica. Luego de este incidente, las autoridades exhortaron a madres, padres y tutores a mantener medicamentos y sustancias químicas fuera del alcance de los menores.