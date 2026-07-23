Seguridad

Sujeto Incendia Basura en Ciudad Juárez; Llamas Alcanzan Edificio

Un hombre provocó un incendio al prender fuego a un montón de basura en la colonia Olivia Espinoza de Bermúdez y luego se dio a la fuga.

Hombre habría provocado el incendioHombre habría provocado el incendio. Foto: N+

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