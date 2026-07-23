Sujeto Incendia Basura en Ciudad Juárez; Llamas Alcanzan Edificio

La madrugada del jueves 23 de julio se registró un incendio en el cruce de las calles Victoria Caraveo y Soneto 156, en la colonia Olivia Espinoza de Bermúdez, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, vecinos del sector reportaron al número de emergencias 911 haber observado a un hombre prender fuego a un montón de basura y posteriormente huir del lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y observaron que las llamas ya se propagaban hacia un edificio contiguo y habían alcanzado varios cables de telecomunicaciones. Ante ello, resguardaron el área y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Bomberos Evitaron que el Fuego se Propagara

Mientras tanto, vecinos intentaron controlar las llamas con palas y cubetas; sin embargo, fue necesaria la intervención de dos máquinas y una cisterna del Heroico Cuerpo de Bomberos para sofocar el incendio.

No Hubo Personas Lesionadas

El incendio dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades mantienen las investigaciones para localizar al presunto responsable.