Homicidios

Mujer es Asesinada a Balazos al Salir de una Tienda en Ciudad Juárez

Una mujer fue asesinada a balazos por un sujeto armado al salir de una tienda de conveniencia en el fraccionamiento Segunda Burócrata.

Localizan Cinco Casquillos en la EscenaLocalizan Cinco Casquillos en la Escena. Foto: N+

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Mujer pierde la vida tras ataque armado en Ciudad Juárez. Cinco casquillos hallados en la escena. ¿Qué revelarán las cámaras de seguridad?

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