Mujer es Asesinada a Balazos al Salir de una Tienda en Ciudad Juárez

La noche del miércoles 22 de julio, una mujer fue atacada a balazos cuando salía de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y la calle Artículo 31, en el fraccionamiento Segunda Burócrata, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, al momento de salir del establecimiento, un hombre vestido de negro la esperaba en el lugar y le disparó en varias ocasiones para posteriormente huir a pie.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio tras un reporte al número de emergencias 911 y localizaron a la víctima, identificada como Zaira B., con heridas por impactos de arma de fuego en el tórax y la pierna izquierda.

Los agentes resguardaron la zona y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia; sin embargo, minutos después la mujer perdió la vida.

Localizan Cinco Casquillos en la Escena

Agentes de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias.

De acuerdo con la información proporcionada en el sitio, los peritos localizaron al menos cinco casquillos percutidos. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Cámara Podría Aportar Evidencia

Asimismo, las autoridades informaron que, a aproximadamente 60 metros del lugar donde ocurrió el ataque, se encuentra instalada una cámara de videovigilancia Centinela, cuyas imágenes podrían contribuir a la identificación y localización del responsable.