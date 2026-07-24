Zona Afectada por Bloqueo en CDMX Hoy: Ruta y Cierres por Marcha de Jubilados

Si hoy, 24 de julio de 2026, tienes algún compromiso, considera que habrá afectaciones viales por un bloqueo, en N+ te indicamos cuál es la ruta y dónde habrá cierres por la marcha de jubilados.

La marcha fue convocada por la Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México, cuyos integrantes realizarán un recorrido que partirá desde las inmediaciones de la estación Xola del Metro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pensionados del IMSS Piden que les Devuelvan sus Ahorros en Veracruz

¿Cuál será la ruta de la marcha?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), la concentración está programada desde la mañana en la estación Xola de la Línea 2 del Metro, ubicada sobre Calzada de Tlalpan y Toledo, en la colonia Álamos.

En N+ te compartimos el horario de inicio de la movilización: Marcha de Jubilados Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Inicia Protesta por Pensiones?.

Posteriormente, los manifestantes se dirigirán hacia la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, localizada en Castilla número 186, colonia Álamos, también en la alcaldía Benito Juárez.

Los integrantes de la organización señalan que la protesta tiene como objetivo solicitar:

El pago retroactivo relacionado con la demanda de integración de prestaciones.

El cumplimiento del 5% correspondiente al concepto de vivienda.

FBPT