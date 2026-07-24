Marchas

Zona Afectada por Bloqueo en CDMX Hoy: Ruta y Cierres por Marcha de Jubilados

Desde la mañana de este viernes, habrá una marcha de jubilados en CDMX; te compartimos en dónde será el bloqueo

Marcha de pensionadosPersonas jubiladas realizaron una protesta frente al Palacio de Gobierno. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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