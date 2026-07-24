Sociedad

Temblor Hoy en México: ¿Dónde Fue el Epicentro del Sismo este Viernes 24 de Julio 2026?

Aquí te informamos los detalles sobre los sismos de hoy, en México

Evacuación por Simulacro Nacional en CDMXEvacuación por Simulacro Nacional en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, 24 de julio de 2026, México sigue temblando. Conoce los detalles del epicentro y magnitud de los sismos recientes según el SSN. ¿Cuántas réplicas van tras el sismo en Chiapas?

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