Temblor Hoy en México: ¿Dónde Fue el Epicentro del Sismo este Viernes 24 de Julio 2026?

Desde el fuerte sismo de la semana pasada en Chiapas, no ha dejado de temblar en la entidad; aquí te informamos los detalles de epicentro y magnitud de los temblores de hoy, 24 de julio de 2026, en México, de acuerdo con información oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En N+, te recordamos que el siguiente Simulacro Nacional se realizará el 19 de septiembre de 2026, ejercicio que por primera vez se realizará en sábado. Ese día, la alerta sísmica sonará en punto de las 11:00 horas.

¿Cuantas réplicas van por el fuerte sismo en Chiapas?

El Servicio Sismológico Nacional informó que hasta el corte de las 08:00 horas de hoy, se han registrado 861 réplicas por el temblor magnitud 7.4 del viernes, 17 de julio, en Chiapas, la mayor de magnitud 6.5.

Temblor hoy en México

Este viernes, el Sismológico Nacional dio un reporte de sismicidad en las últimas horas, en México; a continuación, en N+ te damos los detalles sobre los temblores que se han registrado hoy, de magnitud mayor a 4.0.

11:33 horas: Sismo de magnitud preliminar 4.7, con epicentro en Las Choapas, Veracruz. Minutos después, el Servicio Sismológico Nacional ajustó la magnitud del temblor a 4.4.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 55 km al SUROESTE de LAS CHOAPAS, VER 24/07/26 11:33:35 Lat 17.45 Lon -94.28 Pf 185 km pic.twitter.com/92w0Q09Ypr — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 24, 2026

07:57 horas: Magnitud 4.4, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

04:33 horas: Magnitud 4.0, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

04:25 horas: Magnitud 4.0, con epicentro en Mapastepec, Chiapas.

04:09 horas: Magnitud 4.2, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

03:36 horas: Magnitud 4.6, con epicentro en Mapastepec, Chiapas.

03:32 horas: Magnitud 4.5, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

03:20 horas: Magnitud 4.1, con epicentro en Mapastepec, Chiapas.

02:45 horas: Magnitud 4.0, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

01:15 horas: Magnitud 4.0, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

00:52 horas: Magnitud 4.0 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

RMT