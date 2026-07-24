¿Qué Pasó en la Autopista México-Puebla Hoy? Alternativa Vial por Aparatoso Accidente

Un aparatoso accidente ocurrió la madrugada de hoy, 24 de julio de 2026, en la Autopista México-Puebla, por lo que la carretera fue cerrada; aquí te informamos qué pasó este viernes en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), zona donde hay caos vial.

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¿Qué pasó en la Autopista México-Puebla hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un tráiler, cargado con más de 20 toneladas de garrafones de agua, habría perdido el control de la unidad y volcó, a la altura del kilómetro 18, en la zona de La Virgen, pasando el Puente de la Concordia, con dirección a Estado de México y Puebla.

La volcadura provocó que el tráiler chocara contra dos autos y el muro de contención que divide los carriles. Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

El dron de N+ captó desde el aire el caos vial que se generó en la Autopista México-Puebla, donde se registraron filas de autos varados de más de 5 kilómetros.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente en la México-Puebla Hoy; Así se Ve Desde el Aire las Filas Kilométricas de Autos

El fuerte accidente también afectó la circulación de los carriles con dirección a la Ciudad de México, en sentido contrario a la zona del percance.

Se prevé que las maniobras para retirar los cientos de garrafones de agua y el tráiler volcado se llevarán varias horas.

Alternativa vial

Por el accidente, autoridades cerraron la Autopista México-Puebla y como alternativa vial puedes circular por los carriles laterales y por la carretera federal.

Un tráiler derrapa y vuelca en la autopista México-Puebla, en la salida de la CDMX hacia el Estado de México.



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Mapa de la zona del accidente en la México-Puebla

RMT