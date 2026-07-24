Homicidios

Un Hombre Fue Ejecutado a Balazos al Interior de un Domicilio en Puebla

Un grupo de personas armadas irrumpió el inmueble en Puebla capital y ejecutó a la víctima con disparos.

Autoridades investigan un homicidio ocurrido en la madrugada.Autoridades investigan un homicidio ocurrido en la madrugada. Foto: N+

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Madrugada violenta en Puebla: un hombre de 35 años fue asesinado en su casa por un grupo armado. La zona está resguardada y la investigación sigue en curso.

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