Un Hombre Fue Ejecutado a Balazos al Interior de un Domicilio en Puebla

La madrugada de este viernes 24 de julio, un hombre de 35 años de edad fue asesinado en la avenida Primero de Mayo, esquina con 117 poniente de la colonia Granjas del Sur de la ciudad de Puebla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aseguran Inmueble por Hallazgo de un Hombre Asesinado durante la Madrugada en Puebla

De acuerdo con primeros reportes, se trataría de un homicidio al interior del fraccionamiento Hacienda del Cobre Segunda Sección, donde un grupo de personas armadas irrumpió y ejecutó a la víctima.

Confirman muerte de un hombre en Fracc. Hacienda del Cobre en Puebla

Sobre los responsables poco se sabe pues escaparon de la escena del crimen con rumbo desconocido. Agentes de los tres niveles de gobierno resguardan esta mañana la zona en espera de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para el levantamiento de cadáver.

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Tras los hechos ocurridos en inmediaciones del fraccionamiento Hacienda del Cobre Segunda Sección, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/3bhYCJL8HH — SSC Puebla (@SSC_Pue) July 24, 2026

El inmueble fue acordonado y asegurado con sellos mientras las investigaciones continúan. La identidad de la víctima no ha sido revelada. De acuerdo con el reporte de vecinos los hechos habrían ocurrido alrededor de las 2:30 de la madrugada de este viernes.

Con información de N+

JAPR