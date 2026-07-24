Bloqueo Hoy en Zona Centro de CDMX: ¿Dónde Hay Cierres por Colectivo ‘Trans’?

Este viernes, 24 de julio de 2026, un colectivo ‘trans’ se manifestará en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde serán los cierres por bloqueo en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el colectivo “Lleca Escuchado la Calle” exige la aprobación de una “Ley Integral Trans” que garantice:

El acceso efectivo a derechos como la salud, la vivienda, la educación, el trabajo con derechos, jubilaciones dignas, el libre trabajo sexual y medidas de reparación frente a la explotación.

Toma en cuenta que las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 6 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

¿Dónde hay cierres hoy en CDMX?

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el colectivo “Lleca Escuchado la Calle” se reunirá hoy en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hora: 10:00.

Lugar: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en Tlaxcoaque No. 8, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

Además, el colectivo ‘trans’ realizará las siguientes actividades:

10:00 horas: Conferencia de prensa para informar sobre su pliego petitorio de demandas.

11:00 horas: Reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Otras organizaciones en apoyo

Se prevé que a esta protesta se sumen otras organizaciones en apoyo, entre ellas:

Clan Mariposas Negras, Frente Común “Lupilla Xiu”, Frente Nacional por las 40 Horas, Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, La Furia Nb, Euforia Trans y No Binarie, Justicia Histórica Trans, Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes, Cheems Dios, Bloque Rojo MLM y Red Contra la Gentrificación, Turistificación y Extractivismo.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de la protesta. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con información de N+

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