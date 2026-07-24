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Bloqueo Hoy en Zona Centro de CDMX: ¿Dónde Hay Cierres por Colectivo ‘Trans’?

Te decimos dónde son los cierres por bloqueo del colectivo ‘trans’ en la Ciudad de México hoy, 24 de julio de 2026

Protesta de colectivo trans en la CDMXProtesta de colectivo trans en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Manifestación del colectivo 'trans' en CDMX: cierres en la alcaldía Cuauhtémoc. Exigen derechos en salud, vivienda y más. Infórmate sobre rutas alternas y sigue la cobertura en vivo.

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