Marchas HOY 25 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 25 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 12 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 4 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 17 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

11:00 Horas.

El Comité Ejecutivo de Democrats Abroad en la Ciudad de México se concentrará en:

Monumento a la Revolución, en Plaza de la República, Colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas motociclistas

Venustiano Carranza

19:30 Horas.

Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo rodarán de:

Parque Recreativo “Francisco I. Madero”, en Avenida Circunvalación y Tapicería, Colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

A un destino por definir.

Rodadas ciclistas

Benito Juárez

08:15 Horas.

La Red de Mujeres y Disidencias en Bici “Las Parias Argüenderas” rodarán de:

Parque de los Venados, en Municipio Libre y Avenida División del Norte, Colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

Con destino al Bosque de Tláhuac, en Avenida la Turba y Heberto Castillo, Colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac.

Rodadas en Patines

Cuauhtémoc

18:00 Horas.

Beta Rollers rodarán de:

Detrás del Hemiciclo a Juárez, Avenida Juárez 50, Colonia Centro.

Con destino: Ruta cumpleañera (sin definir).

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 25 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ