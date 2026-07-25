Marchas

Marchas HOY 25 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en calles de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro

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Hoy 25 de julio de 2026 habrá 12 concentraciones. Planifica tus trayectos con la información de la SSC para evitar contratiempos.

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