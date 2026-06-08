Madres Buscadoras se Manifiestan en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla Previo a un Partido

Familiares de personas desaparecidas en Puebla se colocaron en la explanada del recinto para exigir justicia para las víctimas.

Manifestación Protesta Madres Buscadoras Estadio Cuauhtemoc Puebla Partido España PerúFoto: N+

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Protesta en el Estadio Cuauhtémoc: Madres buscadoras exigen justicia para los desaparecidos en Puebla antes del partido amistoso. Detalles en desarrollo.

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