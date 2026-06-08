Madres Buscadoras se Manifiestan en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla Previo a un Partido

La tarde de este lunes 8 de junio de 2026 madres buscadoras se manifestaron en la explanada del Estadio Cuauhtémoc en la ciudad de Puebla previo al partido amistoso entre las selecciones de España y Perú.

La protesta realizada por familiares de personas desaparecidas se dio en medio de un fuerte despliegue policial para protección de los aficionados que acudan a presenciar el juego.

Madres buscadoras se manifiestan en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla previo al España vs Perú

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este lunes que madres buscadoras se manifestaron en la explanada del Estadio Cuauhtémoc para exigir justicia por las víctimas de desaparición forzada.

Los familiares de personas desaparecidas en la entidad poblana se colocaron en la rampa del Auditorio GNP, justo frente al recinto deportivo para lanzar consignas pidiendo a las autoridades mejorar la estrategia de búsqueda.

Los manifestantes exigieron frente a los primeros asistentes y las fuerzas de seguridad en la colonia Maravillas tomar con más seriedad la búsqueda de los desaparecidos y que dichos casos no queden impunes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Madres Buscadores Marcharon en Puebla el 10 de Mayo: Siguen Esperando que Regresen sus Hijos

Despliegan mil 780 elementos de seguridad para el España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc

Autoridades de los tres órdenes de gobierno implementan un operativo con la participación de más de mil 780 elementos durante el partido de fútbol entre las selecciones de Perú y España, que se llevará a cabo en el estadio Cuauhtémoc.

Este despliegue contempla acciones coordinadas antes, durante y después del encuentro, con presencia de personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, Policía Auxiliar y Seguridad Privada.

Para fortalecer las tareas preventivas, las corporaciones contarán con cinco vehículos blindados, cuatro centros de mando móviles enlazados al C5i, tres torres de videovigilancia y un helicóptero de la Policía Estatal para dar seguimiento al trabajo operativo en tierra.

Además, se mantendrá coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado (FGE), Protección Civil, servicios de emergencias y un Juez Cívico, con el objetivo de atender de manera oportuna cualquier solicitud ciudadana o eventualidad que pudiera presentarse.

Puebla refuerza la seguridad para el partido Perú vs España en el Estadio Cuauhtémoc, con coordinación operativa y respaldo del gobernador @armentapuebla_. ⚽️🛡️ #PorAmorAPuebla https://t.co/nQYHohAwUw — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) June 8, 2026

Como parte del despliegue, las fuerzas de seguridad también brindarán respaldo al personal de Normatividad para evitar cobros irregulares en el estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc.

Con información de Ana Celia Lara

GMAZ