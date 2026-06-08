España Vs. Perú Hoy en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla: Cierres Viales y Rutas Alternas
Puebla se alista para el partido de preparación rumbo al Mundial 2026 entre la selección de España y Perú en el estadio Cuauhtémoc.
Foto: Gobierno de Puebla
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
España y Perú se enfrentan hoy en Puebla. Anticipa tus traslados y sigue las recomendaciones de seguridad. Descubre las rutas alternas y evita el tráfico en el estadio Cuauhtémoc.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
Hoy 8 de junio la Selección de España y Perú se enfrentarán en un partido amistoso rumbo al Mundial 2026 en el estadio Cuauhtémoc ubicado en la ciudad de Puebla, por lo que el Gobierno Estatal dio a conocer las siguientes recomendaciones, cierres viales y rutas alternas.
El horario de este partido de preparación se llevará acabo a las 20:00 horas de México, mientras que en otros países se podrá ver en horarios diferentes como: Colombia y Ecuador a las 21:00 horas, Estados Unidos 22:00 horas, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina a las 23:00 horas.
¿Cuáles serán los cierres viales por el partido de España Vs. Perú?
Derivado a este encuentro la Secretaria de Seguridad Ciudadana dio a conoce que habrá los siguientes cortes esporádicos de circulación los cuales se llevarán a cabo este lunes 8 de junio a partir de las 15:30 horas.
Calzada Ignacio Zaragoza - Alfredo Toxqui
Lateral de la autopista México-Puebla para incorporarse a Calzada Ignacio Zaragoza
Accesos a la Unidad Deportiva: Lateral 18 de Noviembre sentido de Oriente a Poniente
⚽🚧 Con motivo del partido España 🇪🇸 vs Perú 🇵🇪 este 8 de junio, se realizarán cortes esporádicos de circulación en las inmediaciones del estadio.
Te recomendamos anticipar tus traslados, utilizar vías alternas y seguir las indicaciones del personal de tránsito. pic.twitter.com/goNlukCAPD
¿Qué rutas alternas hay para evitar el tráfico en el estadio Cuauhtémoc?
Se recomienda anticipar los traslados, seguir las indicaciones del personal de tránsito y de ser posible utilizar rutas alternas, las cuales pueden ser las siguientes.
Autopista México-Puebla incorporación con la Carretera federal Puebla-Tehuacán
Diagonal Defensores de la República y Prolongación Tecnológico
Calles: Sierra Nevada, Sierra Madre, Cordillera Septentrional, Cordillera Central, Cordillera de los Alpes
Es importante recalcar que debido a este evento internacional se prevé tráfico lento en la autopista México-Puebla a la altura de los estadios por lo que también se puede optar por el uso del segundo piso de la autopista.
Para salvaguardar la integridad de los y las asistentes del partido España Vs. Perú, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que habrá operativos interinstitucionales para fortalecer las acciones preventivas.
El operativo contempla vigilancia aérea, torres de videovigilancia, binomios caninos y equinos, ambulancias y Centros de Mando Interinstitucional conectados directamente al C5i para el seguimiento permanente de las acciones de seguridad y atención ciudadana durante este encuentro rumbo al Mundial 2026.