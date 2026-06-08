España Vs. Perú Hoy en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla: Cierres Viales y Rutas Alternas

Puebla se alista para el partido de preparación rumbo al Mundial 2026 entre la selección de España y Perú en el estadio Cuauhtémoc.

España Vs. Perú en Puebla. provoca cierres viales.Foto: Gobierno de Puebla

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España y Perú se enfrentan hoy en Puebla. Anticipa tus traslados y sigue las recomendaciones de seguridad. Descubre las rutas alternas y evita el tráfico en el estadio Cuauhtémoc.

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