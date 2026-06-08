España Vs. Perú Hoy en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla: Cierres Viales y Rutas Alternas

Hoy 8 de junio la Selección de España y Perú se enfrentarán en un partido amistoso rumbo al Mundial 2026 en el estadio Cuauhtémoc ubicado en la ciudad de Puebla, por lo que el Gobierno Estatal dio a conocer las siguientes recomendaciones, cierres viales y rutas alternas.

El horario de este partido de preparación se llevará acabo a las 20:00 horas de México, mientras que en otros países se podrá ver en horarios diferentes como: Colombia y Ecuador a las 21:00 horas, Estados Unidos 22:00 horas, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina a las 23:00 horas.

¿Cuáles serán los cierres viales por el partido de España Vs. Perú?

Derivado a este encuentro la Secretaria de Seguridad Ciudadana dio a conoce que habrá los siguientes cortes esporádicos de circulación los cuales se llevarán a cabo este lunes 8 de junio a partir de las 15:30 horas.

Calzada Ignacio Zaragoza - Alfredo Toxqui

Lateral de la autopista México-Puebla para incorporarse a Calzada Ignacio Zaragoza

Accesos a la Unidad Deportiva: Lateral 18 de Noviembre sentido de Oriente a Poniente

⚽🚧 Con motivo del partido España 🇪🇸 vs Perú 🇵🇪 este 8 de junio, se realizarán cortes esporádicos de circulación en las inmediaciones del estadio.



Te recomendamos anticipar tus traslados, utilizar vías alternas y seguir las indicaciones del personal de tránsito. pic.twitter.com/goNlukCAPD — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 7, 2026

¿Qué rutas alternas hay para evitar el tráfico en el estadio Cuauhtémoc?

Se recomienda anticipar los traslados, seguir las indicaciones del personal de tránsito y de ser posible utilizar rutas alternas, las cuales pueden ser las siguientes.

Autopista México-Puebla incorporación con la Carretera federal Puebla-Tehuacán

Diagonal Defensores de la República y Prolongación Tecnológico

Calles: Sierra Nevada, Sierra Madre, Cordillera Septentrional, Cordillera Central, Cordillera de los Alpes

Es importante recalcar que debido a este evento internacional se prevé tráfico lento en la autopista México-Puebla a la altura de los estadios por lo que también se puede optar por el uso del segundo piso de la autopista.

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Para salvaguardar la integridad de los y las asistentes del partido España Vs. Perú, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que habrá operativos interinstitucionales para fortalecer las acciones preventivas.

El operativo contempla vigilancia aérea, torres de videovigilancia, binomios caninos y equinos, ambulancias y Centros de Mando Interinstitucional conectados directamente al C5i para el seguimiento permanente de las acciones de seguridad y atención ciudadana durante este encuentro rumbo al Mundial 2026.

Con información de N+

MCS