Estadio Cuauhtémoc se Viste de Blanco tras Granizada en la Ciudad de Puebla

La tarde de este martes 26 de mayo de 2026 se registró la caída de una fuerte lluvia y granizo en varios puntos de la ciudad de Puebla, dejando paisajes impresionantes y muy poco vistos en la región.

Uno de los escenarios que sorprendió fue el Estadio Cuauhtémoc, en la colonia Maravillas de la capital poblana, ya que se cubrió completamente de blanco, dejando una hermosa postal digna de canchas europeas.

Cae fuerte lluvia y granizada en la zona norte de la ciudad de Puebla

La intensa granizada registrada la tarde de este martes pintó de blanco varias zonas de la capital poblana, sorprendiendo a habitantes y complicando la movilidad, principalmente en la zona norte.

Uno de los puntos más afectados fue la Colonia Maravillas, también conocida como la Zona de los Estadios, donde calles, camellones y casas quedaron cubiertas de hielo.

Protección Civil estatal informó que automovilistas quedaron varados por encharcamientos en distintos puntos de la ciudad, además, se reportó el derrumbe del techo de la Escuela Secundaria Vespertina Mariano Matamoros.

Reportan inundaciones en la zona conurbada de Puebla

Calles, terrenos y azoteas se han cubierto de blanco en municipios como Amozoc de Mota, y toda la zona aledaña a la autopista México-Puebla en la zona conurbada de la entidad.

En la Vía Atlixcáyotl, vialidad que comparten la capital poblana y San Andrés Cholula, automovilistas reportan encharcamientos, por lo que la circulación se volvió lenta por varios minutos.

Las autoridades llamaron a extremar precauciones, evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse atentos a reportes oficiales ante la posibilidad de más lluvias en el estado de Puebla.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ