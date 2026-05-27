Estadio Cuauhtémoc se Viste de Blanco tras Granizada en la Ciudad de Puebla

El recinto que funge como casa del Club Puebla regaló una postal digna de canchas europeas tras las precipitaciones de este martes.

Caída de Granizo en Estadio Cuauhtémoc de Futbol en Colonia Maravillas PueblaFoto: X @EstadioCuauh

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El Estadio Cuauhtémoc en Puebla se cubrió de blanco tras una granizada, creando una vista espectacular. Descubre cómo la ciudad se transformó en un paisaje europeo.

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