Fuerte Lluvia con Granizo en Puebla Cubre de Blanco Calles, Terrenos y Azoteas

Calles, terrenos y azoteas se han cubierto de blanco en municipios como Amozoc y la capital poblana.

Cae granizo en la zona de Amozoc y la autopista México-PueblaFoto: N+

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Fuerte lluvia con granizo cubre de blanco Puebla. Amozoc y la capital, entre los más afectados. Circula con precaución y entérate de los detalles de esta tormenta.

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