Fuerte Lluvia con Granizo en Puebla Cubre de Blanco Calles, Terrenos y Azoteas

Una intensa lluvia sorprendió a los poblanos la tarde de este 26 de mayo, principalmente en la zona norte de la capital del estado.

Reportes ciudadanos indican intensa granizada con actividad eléctrica en zonas como como La China Poblana, la Central de Autobuses (Capu), Central de Abastos y Amalucan donde se registra fuerte lluvia.

La colonia Maravillas en Puebla, es una de las zonas de la ciudad donde se registró con mayor intensidad la granizada de este martes.

Se inundan calles de Puebla capital por intensa lluvia

Calles, terrenos y azoteas se han cubierto de blanco en municipios como Amozoc, y toda la zona aledaña a la autopista México-Puebla.

🚗 El @Gob_Puebla recomienda extremar precauciones al manejar en temporada de lluvias. Disminuye la velocidad, usa cinturón de seguridad, enciende luces intermitentes y mantén distancia.

🚫 Evita cruzar zonas encharcadas.

📞 Emergencias: 9-1-1. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/NJBg8LCHsc — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) May 26, 2026

En la Vía Atlixcáyotl automovilistas reportan encharcamientos, por lo que la circulación se ha vuelto más lenta en los últimos minutos.

Autoridades recomiendan circular con precaución y moderar la velocidad ante la disminución de la visibilidad por las precipitaciones.

Con información de N+

JAPR