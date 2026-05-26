¿Cuándo Habrá Lluvias en el Estado de Veracruz? Pronóstico del 26 al 31 de Mayo 2026

Según los datos señalados en el pronóstico difundido por el CEEC de Protección Civil del Estado de Veracruz, se contempla una semana con algunos cambios en las condiciones meteorológicas, se preve aumento gradual en el potencial de lluvias y algunas tormentas por la presencia de una vaguada sobre el suroeste del Golfo de México y la probable llegada de la Onda Tropical Núm. 2 al sureste y sur de nuestro país.

Se informó que persistirá ambiente diurno caluroso a muy caluroso en gran parte del estado de Veracruz, con potencial para lluvias y tormentas aisladas, principalmente en regiones montañosas del centro y sur de la entidad, disminuyendo a partir del próximo viernes 29 de mayo.

Autoridades emitieron algunas recomendaciones a la ciudadanía

Los expertos en materia de protección civil exhortaron a la población extremar precauciones al conducir por disminución de la visibilidad, posibles anegamientos urbanos, recomendaron vigilar el comportamiento del ríos y arroyos de respuesta rápida y en áreas de tormentas por viento arrachado, descargas eléctricas, granizadas y en ocasiones torbellinos.

El día martes 26 en la zona de costas se esperan mínimas 20 a 27 y máximas desde los 32 hasta los 35 grados, en zonas de llanura mínimas de 23 a 25 y máximas de 33 a 37, y en la zona de montaña 15 a 18 y máximas 24 a 28 grados centígrados. Se espera un aumento de los nublados por la tarde con potencial de lluvias y tormentas aisladas con acumulados de entre 5 y 15 milímetros.

Para el miércoles 27 de mayo los acumulados generales estimados son de igual forma de 5 a 15 milímetros y puntuales de 30 a 50 milímetros en montañas del centro y zona sur, sin descartar mayores. El viento se espera del Sureste, Este y Noreste de 20 a 35 km/h y del sur con rachas de 30 a 40 km/h en la costa norte, Los Tuxtlas, Jesús Carranza y Acayucan.

El pronóstico según Protección Civil indica que el jueves 28 de se prevén acumulados de 5 a 10 milímetros y puntuales de 20 a 30 milímetros en montañas y zona sur. El viento se espera del sureste, Este y Noreste de 20 a 35 km/h y del sur con rachas de 30 a 40 km/h.

Para los días viernes 29 y sábado 30, se prevé un día nublado por la mañana y con bajo potencial para lluvias, sin descartar tormentas con acumulados generales de 5 a 10 milímetros y algunos puntuales de hasta los 20 milímetros en montañas del centro y para la zona sur. El viento se espera de entre 20 a los 35 km/h con rachas variables en la zona de tormenta.

Para el domingo se tiene previsto parcialmente nublado con potencial para lluvias, chubascos y tormentas aisladas con acumulados desde los 5 hasta los 15 milímetros y algunos puntuales de 20 a 30 milímetros en montañas de la zona norte del estado, así como nene la zona centro y parte alta del Papaloapan. Con temperaturas de 23 a 38 en el área de costas, en las llanuras de 22 hasta los 40 grados, en el área montañosa de los 15 hasta los 29 grados y en el Valle de Perote desde los 10 alcanzando los 23 grados.