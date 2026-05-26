Pronóstico del Tiempo MARTES 26 de Mayo de 2026: Seguirán las Lluvias en el País

Se esperan rachas muy fuertes de viento sobre el norte del país, con probabilidad de que se formen torbellinos o tornados en Coahuila

Una mujer se abriga para protegerse de la lluviaFoto: Cuartoscuro

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¡Atención! Este martes 26 de mayo, intensas lluvias y posibles tornados en Coahuila. Prepárate para fuertes vientos en el norte del país. Infórmate más sobre el clima.

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