Pronóstico del Tiempo MARTES 26 de Mayo de 2026: Seguirán las Lluvias en el País

Para este martes 26 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas y San Luis Potosí, muy fuertes en Nuevo León y fuertes en Coahuila, además de rachas muy fuertes de viento en las mencionadas regiones; con probabilidad de formación de torbellinos o tornados en Coahuila.

A su vez, otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el desplazamiento de la onda tropical núm. 2 sobre el sureste mexicano, generarán lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas, lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en Tabasco.

Simultáneamente, un canal de baja presión extendido al interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en el oriente, centro y sur del territorio mexicano; adicionalmente lluvias aisladas en el norte y occidente del territorio nacional.

Finalmente, se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, sur y sureste), Morelos (sur), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (norte y centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (suroeste) y San Luis Potosí (noreste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (norte y sur), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (oeste y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte y noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (norte y sur), Puebla (centro y sureste), Guerrero (este), Campeche (norte), Yucatán (este y oeste) y Quintana Roo (norte y costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Sinaloa (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Nayarit, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes (oeste), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora y Puebla.

Clima en el Valle de México

Durante la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco a templado.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México; mismos que estarán acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Con información de Conagua

ICM