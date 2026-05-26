Lunes Violento en Colima: 2 Abatidos, Un Estadounidense Detenido y Armas Aseguradas

Autoridades de Colima actualizaron el saldo por los hechos de violencia en la entidad, luego de un operativo que desencadenó en enfrentamientos, varios narcobloqueos, aseguramiento de armas, heridos y hasta un estadounidense detenido.

Hasta las 22:43 horas de este lunes, la gobernadora Indira Vizcaíno informó que el operativo seguía en curso.

Previamente, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad reiteró que todo comenzó en la comunidad de Caleras, en el municipio de Tecomán, donde agentes ministeriales realizaban labores de investigación.

Sin embargo, los elementos de la Fiscalía estatal fueron atacados a balazos, por lo que se movilizó a personal de la Marina, Guardia Nacional y la policía estatal para dar con el paradero de los agresores.

"En estas acciones, se registraron algunos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los presuntos delincuentes, diversos incendios de vehículos que fueron provocados y que ya fueron controlados", se indicó en un boletín.

Sin embargo, la autoridad no detalló cuántas unidades fueron quemadas ni los puntos afectados durante la tarde de este lunes 25 de mayo.

Durante la noche, se reportaron tres narcobloqueos más en Tecomán y Armería. En imágenes difundidas en redes sociales se observa un tractocamión y un coche incendiados. Presuntamente, en la localidad de Cofradía de Juárez y en la carretera a Rincón de López.

¿Cuál es el saldo?

Hasta las 22:oo horas, se contabilizan dos atacantes abatidos, un extranjero detenido, así como armas decomisadas.

"Se tiene como saldo dos elementos de la Fiscalía heridos, uno de ellos de gravedad", se informó.

Asimismo, producto de los enfrentamientos dos agresores resultaron abatidos, agregó la autoridad.

El ciudadano estadounidense detenido cuenta con una orden de aprehensión por homicidio en Estados Unidos.

Igual se incautó un vehículo blindado de manufactura artesanal, conocido como "monstruo", así como diversas armas largas, armas cortas, granadas y droga.

No se informó de inmediato a qué grupo criminal pertenecen los atacantes.

ASJ