Lunes Violento en Colima: 2 Abatidos, Un Estadounidense Detenido y Armas Aseguradas

Luego de un operativo en Tecomán, se desató una ola violenta con vehículos incendiados, enfrentamientos y persecuciones en diversos puntos de Colima

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Civiles Queman Tráileres y Usan Ponchallantas en Enfrentamiento con Policías en Tecomán, Colima

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Colima arde tras operativo en Tecomán: enfrentamientos, vehículos incendiados y un estadounidense detenido. Descubre el saldo de esta jornada violenta.

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