Enfrentamientos Armados en Colima: Bloquean Autopista Colima-Manzanillo

Hombres armados robaron varios tráileres que atravesaron sobre la carreteras, incluso, el tren impactó uno de ellos

Hombres armados bloquean carreteras en ColimaHombres armados bloquean carreteras en Colima

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Tensión en Colima: Enfrentamientos armados y bloqueos en la autopista Colima-Manzanillo tras el robo de tráileres. Reportes de heridos en Tecomán. ¿Qué está pasando?

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