Enfrentamientos Armados en Colima: Bloquean Autopista Colima-Manzanillo

Un enfrentamiento armado en la población de Caleras, municipio de Tecomán, Colima, entre elementos policíacos y hombres armados, derivó en varios hechos de violencia como el robo de vehículos y tráileres, que incendiaron usaron para bloquear varios puntos como la autopista Colima-Manzanillo.

En estos momentos hay presencia de corporaciones policíacas de los tres órdenes. De acuerdo con reportes extraoficiales, hay personas heridas que fueron trasladadas a clínicas y hospitales del municipio de Tecomán.

Incluso como parte de los bloqueos, un tráiler fue impactado por un tren.

Un delincuente abatido, informan autoridades

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informa que derivado de un enfrentamiento cerca de la población de Caleras, en el municipio de Tecomán, un presunto delincuente fue abatido y dos elementos de la Fiscalía General del estado resultaron lesionados.

¿Qué pasó en Colima hoy?

Integrantes de la Policía Investigadora realizaban tareas relacionadas con un reporte realizado a la línea de emergencia 911, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de un vehículo.

-Dos agentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

-Dos agresores resultaron abatidos

-Un ciudadano estadounidense fue detenido

Tras este suceso se implementó un operativo para la ubicación y captura de los agresores; lo que generó reacciones por parte de los delincuentes, quienes provocaron incendios en la zona que ya fueron atendidos y controlados por Protección Civil, en tanto continúan los trabajos de investigación y búsqueda de los responsables.

Se extiende violencia en Colima

La violencia registrada hoy con bloqueos y quema de vehículos se extendió en caminos rurales de las localidades Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, por la carretera que dirige a Michoacán, donde habitantes reportan disparos de arma de fuego.

También hay vehículos incendiados y bloqueos, en la localidad de Cofradía de Juárez, municipio de Armería.

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