Detienen a una Mujer con Arma de Fuego en el AICM; Así la Descubrieron

La Secretaría de Marina detuvo a una mujer que portaba un arma escondida entre su equipaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (IACM).

Fue personal naval de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP), quienes a través del análisis de imagen de Rayos X, realizaron el hallazgo de un equipaje con un arma de fuego y cartuchos útiles en inmediaciones del AICM.

La imagen de Rayos X mostraba en su interior un arma que, se sustrajo del equipaje, por lo que se buscó a la pasajera para realizar la apertura del mismo y confirmar que se trataba de un arma de fuego.

Una vez abierto el equipaje en presencia de la pasajera, se localizó en su interior un arma de fuego abastecida con un cargador y 17 cartuchos útiles, por lo cual, se procedió a la detención de la mujer, quien una vez leídos sus derechos, fue puesta a disposición de las autoridades competentes y determinar su situación legal.