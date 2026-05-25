Detienen a una Mujer con Arma de Fuego en el AICM; Así la Descubrieron

Además de la pistola también se localizaron 17 cartuchos útiles en el equipaje

Mujer detenida con un arma en el AICMSecretaría de Marina

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Una mujer fue detenida en el AICM tras descubrirse un arma y municiones en su equipaje mediante Rayos X. La Secretaría de Marina reafirma su compromiso con la seguridad. Conoce la historia completa.

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