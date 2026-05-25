Lluvia en CDMX: Activan Alerta por Tormenta con Granizo en Estas Alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este lunes 25 de mayo de 2026 la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 14:45 y las 20:00 horas de este lunes; por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje.

También se recomienda barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan, así como evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.

A los automovilistas se les aconseja conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla?

Con corte a las 14:35 horas de este lunes, la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes se mantenía activa en la siguiente lista de alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Alerta Amarilla por vientos fuertes

Al mismo tiempo, la SGIRPC activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del lunes en las demarcaciones:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Cae granizada en Xochimilco

Pasadas las 13:00 horas, la alcaldía Xochimilco era azotada por una fuerte granizada que pintaba de blanco las principales calles y avenidas.

Usuarios de redes sociales daban cuenta también de una fuerte granizada que caía sobre la alcaldía Milpa Alta.

AMP