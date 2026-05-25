Lluvia en CDMX: Activan Alerta por Tormenta con Granizo en Estas Alcaldías

Se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y caída de granizo entre las 14:45 y las 20:00 horas de este lunes

Continúan las fuertes lluvias en la capital. Foto: CuartoscuroContinúan las fuertes lluvias en la capital. Foto: Cuartoscuro
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