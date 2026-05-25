Lluvia en CDMX: Activan Alerta por Tormenta con Granizo en Estas Alcaldías
Se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y caída de granizo entre las 14:45 y las 20:00 horas de este lunes
Se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y caída de granizo entre las 14:45 y las 20:00 horas de este lunes
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este lunes 25 de mayo de 2026 la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo.
Se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 14:45 y las 20:00 horas de este lunes; por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje.
También se recomienda barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan, así como evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.
A los automovilistas se les aconseja conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
Con corte a las 14:35 horas de este lunes, la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes se mantenía activa en la siguiente lista de alcaldías:
Álvaro Obregón
Cuajimalpa
Magdalena Contreras
Milpa Alta
Tlalpan
Xochimilco
Al mismo tiempo, la SGIRPC activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del lunes en las demarcaciones:
Benito Juárez
Coyoacán
Cuauhtémoc
Iztapalapa
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Xochimilco
Pasadas las 13:00 horas, la alcaldía Xochimilco era azotada por una fuerte granizada que pintaba de blanco las principales calles y avenidas.
Usuarios de redes sociales daban cuenta también de una fuerte granizada que caía sobre la alcaldía Milpa Alta.
AMP
🍃 Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del lunes 25/05/2026, en las demarcaciones: @BJAlcaldia , @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @Alc_Iztapalapa , @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 25, 2026
Atiende… pic.twitter.com/Q8ENL3SmZl
Se observan #lluvias de intensidad fuerte con posible caída de #granizo en @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 25, 2026
Se prevé que las condiciones para lluvia persistan durante la tarde y noche. Las lluvias podrían acompañarse de actividad #eléctrica y caída de… pic.twitter.com/IkSoT1z9fc