¿Qué Pasó en la Vía Morelos? Detienen a 24 Personas por Disparos en Ecatepec

Un total de 24 personas fueron detenidas en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), luego de que se registraron disparos en inmediaciones de un inmueble, informaron autoridades en un comunicado.

La detención ocurrió el domingo 24 de mayo de 2026, cuando el Centro de Mando alertó sobre varias detonaciones en inmediaciones de un predio ubicado en la Vía Morelos.

Ante ello, agentes que realizaban patrullajes en la zona, con respaldo de fuerzas navales, se trasladaron al sitio.

Detienen a 24 personas

Según la información oficial, personal de Fuerza de Tarea Marina y elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la policía municipal ubicaron en el lugar a 16 hombres y 8 mujeres.

A dichas personas, quienes viajaban a bordo de tres vehículos y una motocicleta, se les encontró armamento de uso exclusivo de fuerzas armadas.

Por dicha razón se les detuvo y presentó ante el ministerio público federal, donde se determinará su situación jurídica.

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SPB