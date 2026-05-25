¿Qué Pasó en la Vía Morelos? Detienen a 24 Personas por Disparos en Ecatepec

Personal de Fuerza de Tarea Marina y elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la policía de Ecatepec realizan detención en la Vía Morelos

Detenidos por posesión de armas de fuego en Ecatepec.Foto: SSP Ecatepec

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Detienen a 24 en Ecatepec tras reportes de disparos. Fuerzas de Tarea Marina y policía local incautan armamento. Infórmate sobre el desarrollo de este caso.

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