¿Activan Doble No Circula 26 de Mayo 2026 por Contingencia en CDMX y Edomex?

En plena temporada de ozono, continúa la mala calidad del aire en el Valle de México, de ahí que sea importante saber si hay contingencia ambiental y Doble Hoy No Circula 26 de mayo 2026 y acá te decimos qué carros tienen restricción vehicular este martes en CDMX y Edomex.

En los últimos días se han presentado altos niveles de contaminación por una intensa radiación que afecta en el centro de México, sin embargo la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no se ha visto obligada a decretar la Fase 1 de contingencia ambiental, pese a que la posibilidad está latente.

Por ello, los automovilistas deben informarse si hay Doble No Circula hoy martes para que eviten ser multados en caso de que el holograma, terminación de placas y engomado de su carro no deba transitar en las calles de la CDMX y Edomex.

¿CAMe activa contingencia y Doble Hoy No Circula 26 de mayo?

Una vez más, se presentó mala calidad del aire en CDMX y Edomex, de acuerdo con el Índice de Aire y Salud, debido a la presencia de ozono en las estaciones de monitoreo de la Benito Juárez y el Centro de Ciencias de la Atmósfera, por lo que el riesgo para la población era alto.

Sin embargo, en el resto de estaciones de monitoreo, los niveles de contaminación iban de buenos a aceptables, además de que las lluvias ayudaron a dispersar los contaminantes, por lo que no se activó la Fase 1 de contingencia ambiental y el Doble No Circula 26 de mayo 2026.

¿Cómo es la restricción del Doble No Circula martes?

En caso de que CAMe hubiera activado la contingencia ambiental por la mala calidad del aire en CDMX y Edomex, se hubiera tenido que aplicar el Doble Hoy No Circula 26 de mayo de 2026, el cual funcionaría con la siguiente restricción vehicular este martes:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

No pueden salir a las calles, los carros con holograma 1 y terminación de placa NON: 1, 3, 5, 7, 9

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado ROSA y último dígito numérico de placas 7 y 8.

Carros con placas foráneas.

Coches con permisos provisionales.

Programa Hoy No Circula 26 de mayo: ¿Qué carros no salen?

Debido a que los niveles de contaminación se mantuvieron estables, el No Circula hoy 26 de mayo de 2026 opera con normalidad y solo los carros con los siguientes elementos deberán descansar, de acuerdo con las medidas del programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema):

Holograma 1 y 2, engomado ROSA, último número de placa 7 y 8.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 26 de mayo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/fzUjetoHLE — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 26, 2026

El horario del Hoy No Circula 26 de mayo va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex, por lo que los autos con los elementos antes mencionados no deben salir a las calles.