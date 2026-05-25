Bloqueo de Mototaxis en la México-Texcoco Hoy: Zona con Afectación

Toma tus precauciones porque este lunes hay un bloqueo en la México-Texcoco; te contamos en qué zona para que consideres rutas alternas

Este lunes, hay un bloqueo de mototaxis en la México-Texcoco.Foto: Cuartoscuro

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