Bloqueo de Mototaxis en la México-Texcoco Hoy: Zona con Afectación

Un grupo de mototaxistas realizó un bloqueo hoy, 25 de mayo de 2026, sobre la carretera federal México-Texcoco, lo que provocó tráfico en ambos sentidos. En N+ te decimos cuál es la zona afectada para que lo consideres.

Alrededor de 60 unidades participan en la protesta que se desarrolla en los límites con Chimalhuacán, afectando principalmente el tránsito con dirección hacia la zona del Aeropuerto.

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¿Dónde está el bloqueo en la México-Texcoco?

La movilización se concentra sobre la carretera México-Texcoco, específicamente a la altura del CONALEP de Los Reyes La Paz, donde los manifestantes mantienen cerrados ambos sentidos de la vialidad.

La protesta ha generado tráfico intenso y complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público que circulan por esta importante vía del oriente del Valle de México.

Ayuntamiento de La Paz pide tomar rutas alternas

El H. Ayuntamiento de La Paz informó mediante un aviso que el bloqueo es ajeno al gobierno municipal y señaló que elementos correspondientes ya atienden la situación.

Asimismo, las autoridades recomendaron a la población utilizar rutas alternas y manejar con precaución para evitar mayores afectaciones viales.

También, considera que debido al cierre de la carretera federal, se reportan retrasos en la circulación hacia Chimalhuacán, Texcoco y zonas cercanas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

FBPT