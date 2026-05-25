Critican a Khloe Kardashian Tras Admitir Haber Amputado las Garras de sus Gatos

Khloé Kardashian enfrenta críticas tras revelar que amputó las garras de sus gatos mediante una cirugía conocida como desungulación

Khloe Kardashian en la Met Gala 2022Foto: GettyImages

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Khloé Kardashian revela arrepentimiento por desungular a sus gatos. La cirugía, prohibida en varios lugares, es vista como maltrato animal. ¿Qué opinas?

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