¿Se Acabó la Sustancia? Reportan Separación de Margaret Qually y Jack Antonoff

Margaret Qualley y Jack Antonoff ponen fin a su matrimonio tras casi tres años. Te contamos las señales, los rumores y qué sigue para la pareja de Hollywood.

margaret-qualley-jack-antonoff-se-separanFoto: GettyImages

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¿Qué pasó entre Margaret Qualley y Jack Antonoff? La pareja favorita de Hollywood se separa. Conoce los detalles de su relación y qué sigue para ellos.

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