¿Se Acabó la Sustancia? Reportan Separación de Margaret Qually y Jack Antonoff

Margaret Qualley y Jack Antonoff, una de las parejas favoritas de Hollywood, pusieron fin a su matrimonio, según medios estadounidenses.

People confirmó este miércoles 8 de julio que ambos se separaron después de casi tres años de matrimonio, justo a unos meses de cumplir su tercer aniversario de bodas.

Una relación que parecía sólida

El productor y músico conoció a la actriz en 2021, se comprometieron en 2022 y se casaron en Nueva Jersey en agosto de 2023. Una fuente cercana a la pareja describió la relación como inestable, aunque una segunda fuente aseguró a People que ambos están tratando de resolver las cosas.

Antonoff y Qualley comenzaron a salir en agosto de 2021, cuando fueron vistos besándose durante una cita en Brooklyn, y se hicieron pareja pública en 2022 en un evento de los AFI Awards en apoyo a la serie de Qualley Maid. La boda, celebrada en Nueva Jersey en agosto de 2023, reunió a invitados de la talla de Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne y Lana Del Rey.

Las señales que levantaron sospechas

El primer foco rojo llegó el fin de semana pasado: Antonoff asistió a la boda de su amiga de toda la vida, Taylor Swift, con Travis Kelce el pasado 3 de julio en Nueva York, pero sin Qualley, y en su lugar llevó a su hermana, la diseñadora de modas Rachel Antonoff.

A partir de ahí, los rumores se dispararon. Se especuló que Qualley había eliminado fotografías junto a su esposo de su cuenta personal de Instagram, y todo indica que su última aparición pública juntos fue en los Grammy de febrero pasado. Por su parte, TMZ agregó otro dato relevante para desmentir las teorías sobre una posible razón laboral de su ausencia: la producción de "King Snake", película de terror sobrenatural protagonizada por Qualley junto a Drew Starkey y Michael Shannon, ya había concluido en junio, y el rodaje de su siguiente proyecto, un remake de "Possession", todavía no comenzaba.

¿Qué sigue para cada uno?

Actualmente, Antonoff se encuentra de gira con su banda Bleachers, mientras que Qualley está en preproducción de la película de terror "Possession". Hasta el momento, los representantes de ambos no han respondido a las solicitudes de comentarios.

Lo llamativo es que, apenas meses atrás, todo parecía marchar bien entre ellos: en febrero, Qualley y Antonoff todavía colaboraban juntos en el video musical de su banda Bleachers, irónicamente titulado "You and Forever".

Una historia de amor "de película"

En una entrevista de abril con Howard Stern, Antonoff había contado que supo que se casaría con Qualley "en el segundo" en que la conoció en una fiesta en 2021, comparando el flechazo con una película de Hallmark. También reveló que le propuso matrimonio en París y que llamó a la hermana de Qualley, Rainey, para pedirle su bendición antes de hacerlo.