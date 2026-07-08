Luego de Cirugía en el Brazo, Jordan Henderson se Reincorpora a Inglaterra: ¿Qué Le Pasó?

El futbolista Jordan Henderson se reincorporó este miércoles 8 de julio de 2026 a la concentración de la selección de Inglaterra luego de someterse a una cirugía en la muñeca izquierda, tras una extraña lesión sufrida durante la celebración del triunfo en octavos de final contra México.

Henderson, de 36 años, publicó una foto en redes sociales de su brazo izquierdo vendado tras la intervención en el Instituto Ortopédico de Kansas City, ubicado a unos 10 minutos del hotel del equipo en el suburbio de Prairie Village, Kansas.

“¡Cirugía realizada!”, dijo Henderson. “Ahora a prepararnos para el gran partido del sábado”.

¿Jordan Henderson jugará contra Noruega?

Los médicos han precisado que Henderson se perderá el resto del Mundial, aunque había sido suplente. En el partido del domingo anterior contra la Selección Mexicana, en el Estadio Ciudad de México, Inglaterra acababa de ganar 3-2 en un emocionante partido cuando Henderson se lesionó la muñeca: al tratar de saltar una valla publicitaria resbaló y todo el peso de su cuerpo cayó sobre su brazo derecho.

Jordan Henderson, futbolista inglés, se fractura al caer de una valla en el estadio CDMX. Foto: AP

Henderson fue retirado del campo en camilla y permaneció en Ciudad de México mientras el resto de los jugadores de Inglaterra regresaban a su campamento base en Kansas City, Missouri. Posteriormente el volvió a Estados Unidos y se sometió a una cirugía de muñeca.

"Creo que lo veremos en la banda de una forma u otra", dijo el mediocampista inglés Morgan Rogers después del entrenamiento del miércoles en Swope Soccer Village. "Estará ahí y contribuirá a que juguemos y participemos. Así es él, y así es como jugador. Siempre deja su ego a un lado, nos pone a nosotros primero y trata de ayudarnos de la mejor manera posible".

El mediocampista Declan Rice y los defensores Marc Guéhi y Reece James tampoco estuvieron con el resto del equipo en la sesión de entrenamiento previa a los cuartos de final contra Noruega. La Federación Inglesa de Futbol informó que los tres estaban trabajando en "programas individuales en otras áreas del campamento".

HVI