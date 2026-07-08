Luego de Cirugía en el Brazo, Jordan Henderson se Reincorpora a Inglaterra: ¿Qué Le Pasó?

Henderson, de 36 años, publicó una foto en redes sociales de su brazo izquierdo vendado tras la intervención quirúrgica

Jordan Henderson se Reincorpora a Inglaterra tras Cirugía por Festejos al Vencer a MéxicoEl mediocampista inglés Jordan Henderson fue operado de una fractura grave en el antebrazo izquierdo en celebraciones luego de victoria sobre México en Mundial 2026. Foto: Instagram jordanhenderson

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Los médicos han precisado que Henderson se perderá el resto del Mundial 2026; él fue suplente en el partido contra México en el Estadio CDMX y durante los festejos se lesionó de manera increíble

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