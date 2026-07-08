Dictan Prisión Preventiva Contra Académico de la UV por Presunta Pederastia Agravada en Xalapa

Un académico de la Universidad Veracruzana fue detenido tras ser señalado por el presunto delito de pederastia agravada. Dictaminaron prisión preventiva en su contra.

Dictan Prisión Preventiva a Académico de la UV por Presunta Pederastia Agravada en XalapaFoto: FGE

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Detienen a académico de la UV en Xalapa por presunta pederastia agravada. Prisión preventiva dictada mientras continúa el proceso judicial. Conoce más sobre este caso.

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