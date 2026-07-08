Dictan Prisión Preventiva Contra Académico de la UV por Presunta Pederastia Agravada en Xalapa

Durante la tarde de este miércoles ocho de julio, se dio a conocer que se llevó a cabo la detención de un académico de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

De acuerdo con lo informado, dicha detención fue realizada por elementos de la Policía Ministerial, en cumplimiento de una orden de aprehensión por la presunta responsabilidad del académico en el delito de pederastia agravada.

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El imputado fue identificado como Rubén Antonio "N" y, tras realizarse la detención, fue presentado ante un juez de control y se llevó a cabo la 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹, en la que la 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗘𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗗𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗠𝘂𝗷𝗲𝗿𝗲𝘀, 𝗙𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼, 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮 𝘆 𝗧𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 formuló 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 en su contra por el delito referido.

Posteriormente, se dio a conocer que el académico fue ingresado al Centro de Reinserción Social (CERESO) localizado en la localidad de Pacho Viejo, donde, según lo informado, permanecerá mientras continúa el proceso judicial.

Los hechos con los que se relaciona a Rubén Antonio “N” ocurrieron en febrero de 2021 en Xalapa

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en 𝗳𝗲𝗯𝗿𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭, al interior de un domicilio ubicado en la 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗕𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼 𝗝𝘂𝗮́𝗿𝗲𝘇 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗫𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮, lugar en el que Rubén Antonio “N” presuntamente realizó actos constitutivos del delito, aprovechándose de su relación de parentesco con la víctima.

Tras llevarse a cabo la 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹, el juez de control determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer la presunta participación del imputado, por lo que dictó la 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀𝗮 y fijó la 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗼 lunes 𝟭𝟯 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲, dentro del 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹 𝟱𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟲.

Se dio a conocer que la denuncia fue presentada por un caso que presuntamente involucra a una menor de edad, cuya identidad hasta el momento permanece como reservada en cumplimiento de la legislación vigente por este tipo de sucesos.