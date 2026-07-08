Fuertes Lluvias Provocan Deslave en Zona de Condominios de Interés Social en Veracruz

Durante la madrugada de este miércoles se registra un deslave de más de 50 metros en la zona del fraccionamiento Río Medio 4, provocando afectación en la infraestructura de las viviendas del lugar.

Lluvia afecta infraestructura de viviendas de interés social en la zona norte de VeracruzFoto: N+

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Deslave en Veracruz: Un socavón de 50 metros afecta viviendas en Río Medio 4. La infraestructura no soportó las lluvias intensas. Sin heridos, pero daños materiales cuantiosos.

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