Fuertes Lluvias Provocan Deslave en Zona de Condominios de Interés Social en Veracruz

Derivado de las fuertes lluvias que se han registrado en las �últimas horas en la zona conurbada Veracruz-Boca del R�ío, provocaron un socavón en la zona norte del municipio porteño.

Los primeros reportes indican que este hecho se ha registrado exactamente en el fraccionamiento Lomas de Río medio 4 sobre la avenida Amazonas en su intersección� con Guadalquivir en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

La afectación de este socavón es aproximadamente de 50 metros, donde se vio dañada una parte de la avenida, la guarnición y parte de la banqueta, además de las estructuras donde se encuentran instaladas las bases de los medidores del servicio eléctrico de la Comisi�ón Federal de Elecriticidad (CFE).

Seg��ún lo que se puede apreciar en la zona del colapso todo indica que parte de la infraestructura no soporta�ra por la cantidad de agua de lluvia, provocando que se viniera abajo en esta zona de construcción de viviendas de ínter�és social.

Las cuales algunas todavía� están� en proceso de construcci�ón y otras ya fueron entregadas a sus propietarios, pero permanecen deshabitadas, por ello las afectaciones no son mayores. Solo las afectaciones materiales que son cuantiosas pero no reportan personas lesionadas por este socavó�n.

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