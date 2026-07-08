Los Alegres del Barranco Continúan Bajo Investigación por Recursos de Procedencia Ilícita

La agrupación aún enfrenta una investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Grupo JaliscoFoto: N+

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Tras cumplir con la justicia por apología del delito, Los Alegres del Barranco enfrentan otra investigación. La Fiscalía de Jalisco indaga ingresos sospechosos. Conoce más sobre este caso.

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