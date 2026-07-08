Los Alegres del Barranco Continúan Bajo Investigación por Recursos de Procedencia Ilícita

Aunque cumplieron las sentencias por apología del delito, Los Alegres del Barranco aún enfrentan una investigación por recursos de procedencia ilícita

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, informó que Los Alegres del Barranco cumplieron con todas las resoluciones judiciales que les fueron impuestas dentro de los procesos por apología del delito, por lo que esos asuntos han quedado concluidos en los juzgados estatales.

Además, explicó que la agrupación atendió las condiciones ordenadas por los jueces, entre ellas el pago de la reparación del daño, las medidas de sensibilización y las obligaciones derivadas de la suspensión condicional del proceso.

¿Por qué siguen bajo investigación Los Alegres del Barranco?

Sin embargo, el cierre de los expedientes por apología del delito no significa que todos los asuntos legales relacionados con la agrupación hayan terminado, ya que permanece una carpeta de investigación distinta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía de Jalisco mantiene abierta esta carpeta de investigación derivada de la revisión de ingresos obtenidos por presentaciones musicales de la agrupación. Dentro de esa indagatoria, fueron asegurados aproximadamente 5.8 millones de pesos.

Cabe recordar que, el caso por apología del delito surgió tras una serie de presentaciones realizadas en Jalisco durante 2025, entre ellas el concierto celebrado en Zapopan, donde fueron proyectadas imágenes alusivas a un grupo delincuencial, A partir de esos hechos se iniciaron investigaciones en Zapopan, Villa Purificación, Cihuatlán y Tequila.

Como parte de las medidas impuestas por la autoridad judicial, los integrantes del grupo, su representante y su promotor realizaron el pago de 300 mil pesos por reparación del daño, recursos destinados a organismos de asistencia social, áreas de salud del Hospital Civil y asociaciones de protección animal. Además, participaron en acciones de prevención del delito y cumplieron con los lineamientos fijados por el juez.

Esta agrupación tiene presentaciones programadas próximamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.