Niña de 6 Años Muere Ahogada en Parque de Tlajomulco Inundado por la Lluvia

Una niña de 6 años murió ahogada en un parque inundado por las lluvias en la colonia Santa Cruz del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El parque está ubicado en el cruce de Villa Celeste Oriente y Villa María, en el que incluso hay una cancha de basquetbol, donde aparentemente fue habilitado un vaso regulador, el cual, con cada lluvia, termina inundado.

Por uno de los costados del parque hay un tubo de drenaje, sin embargo, no hay salida para el agua, por lo que queda estancada en el lugar.

Los vecinos señalan que este tubo está abierto todo el tiempo, y frente a éste, hay una escuela primaria.

Durante la mañana de este 8 de julio, la niña fue localizada flotando en el agua del parque, rápidamente, su padre la alcanzó y empezó a hacerle maniobras de reanimación.

Paramédicos intentaron salvar a la niña tras 30 minutos de labores de reanimación

Posteriormente, llegaron al auxilio paramédicos de diferentes dependencias, incluso el Samu Jalisco, con una de las ambulancias más equipadas, para tratar de salvarle la vida a la menor.

Alrededor de 30 minutos, los rescatistas intentaron reanimar a la pequeña, quien finalmente no logró ser salvada.

Policías de Tlajomulco, de forma provisional, colocaron cintas amarillas en las entradas a este parque para evitar otro accidente.