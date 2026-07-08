Niña de 6 Años Muere Ahogada en Parque de Tlajomulco Inundado por la Lluvia

Una menor de 6 años murió ahogada en un parque inundado por la lluvia, en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga

Parque donde murió una niña ahogada en TlajomulcoFoto: N+

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Impactante suceso en Santa Cruz del Valle: una menor muere ahogada en un parque sin drenaje. Autoridades colocan cintas para evitar más tragedias.

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