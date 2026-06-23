Mujer Embarazada es Apuñalada por una Menor en Tlajomulco

Una mujer embarazada fue herida con arma blanca por una menor de edad, en la colonia Lomas del Mirador, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Verde.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Todo inició con una pequeña riña en las calles, lo que desencadenó la agresión con un cuchillo en contra de la mujer, de aproximadamente 30 años, quien a la llegada de los policías, refirió estar embarazada.

Después de que los paramédicos de la Cruz Verde brindaron atención a la mujer, confirmaron que presentaba diferentes lesiones por arma punzocortante a la altura del vientre, por lo que fue llevada hasta su unidad La Concha.

De acuerdo con la versión otorgada a los elementos de seguridad, la mujer embarazada se encontraba conviviendo con varias personas alrededor de las 5:00 de la mañana de este martes, cuando llegó la menor de edad, sin mediar palabra, empezó a apuñalarla.

Policías de Tlajomulco consiguieron detener a la menor cuando llegaron al punto y trasladaron también a la mujer para su valoración. Un agente del Ministerio Público determinará la situación legal de la joven.

Familiares de la víctima y de la agresora, llegaron hasta el puesto de socorros en donde se informó que el estado de salud de la mujer lesionada era estable.

Hasta ahora se desconoce si más personas participaron en la riña, se presume que el lugar donde ocurrió el hecho es usado para el consumo de sustancias ilícitas.