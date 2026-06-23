Mujer Embarazada es Apuñalada por una Menor en Tlajomulco

Una mujer embarazada fue acuchillada por una menor de edad en la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga

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Impactante agresión en Tlajomulco: una mujer embarazada fue apuñalada por una menor. La víctima está estable, pero el caso sigue en investigación. ¿Qué llevó a este violento ataque?

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