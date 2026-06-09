Roban Casi 300 Mil Pesos de Limosnas en Parroquia de Tlajomulco de Zúñiga
El Padre de la iglesia señaló que el robo se registró durante la noche y, cuando se levantó por la mañana, se percató de las puertas abiertas, una cerradura forzada y de las cosas revueltas.
Foto: N+
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
Robo millonario en Tlajomulco: 293 mil pesos desaparecen de la parroquia. Los ladrones forzaron la entrada y huyeron sin dejar rastro. Infórmate sobre este caso.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
Dos ladrones se llevaron el dinero de las limosnas de varios meses de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Tlajomulco de Zúñiga.
El Padre de la iglesia señaló que, por las cámaras de seguridad se aprecia cómo dos sujetos forzaron un candado e ingresaron a la parroquia, ubicada en la delegación de La Calera. Posteriormente comenzaron a buscar cosas de valor.
Esto se sabe del robo
Los responsables llegaron hasta la sacristía y hurgaron en un cajón donde el padre guardaba en una bolsa de tela con 293 mil pesos, mismos que se llevaron. Después siguieron buscando, para el final, darse a la fuga con la cuantiosa cantidad.
El padre señaló que no se dio cuenta hasta la mañana de este martes que se levantó al baño y vio las puertas abiertas, así como las cosas revueltas. Enfatizó que no escuchó ruido alguno durante la noche.
Después de revisar minuciosamente, se percató que no se llevaron imágenes o algún otro objeto de valor, solamente el dinero. Tras el robo informó a la policía del municipio, quienes llegaron como primeros respondientes. Posteriormente se dio aviso a la Fiscalía de Jalisco.