Roban Casi 300 Mil Pesos de Limosnas en Parroquia de Tlajomulco de Zúñiga

El Padre de la iglesia señaló que el robo se registró durante la noche y, cuando se levantó por la mañana, se percató de las puertas abiertas, una cerradura forzada y de las cosas revueltas.

Parroquia TlajomulcoFoto: N+

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Robo millonario en Tlajomulco: 293 mil pesos desaparecen de la parroquia. Los ladrones forzaron la entrada y huyeron sin dejar rastro. Infórmate sobre este caso.

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