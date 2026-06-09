Aumentan los Fraudes a través de Supuestas Notificaciones Bancarias

Los fraudes fiscales que inician con una notificación falsa del banco, han aumentado 20 por ciento en este año. No ingrese a enlaces sospechosos, lo pueden defraudar

Los fraudes fiscales, que inician con mensajes de texto presuntamente de instituciones bancarias, han aumentado 20%.Foto: N+

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¿Recibiste un mensaje de tu banco pidiendo ingresar a un enlace? Podría ser un fraude. Estos engaños han crecido 20% en 2023. Descubre cómo evitar ser víctima y dónde reportarlos.

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