Aumentan los Fraudes a través de Supuestas Notificaciones Bancarias

Durante este año, los fraudes fiscales, que inician con mensajes de texto presuntamente de instituciones bancarias, han aumentado 20%.

Si recibes una supuesta notificación del banco y te pide ingresar a un enlace, no lo hagas, se trata un fraude.

Al celular de una persona llegó un mensaje, en el que un supuesto banco, le notificó que su cuenta estaba bloqueada tras detectar un cargo no reconocido por 3 mil 200 pesos en su tarjeta de crédito y le pide ingresar a un link para iniciar una aclaración.

“A mi celular me llegó un mensaje que decía que había un cargo no reconocido de mi tarjeta, pero personal de mi banco me ha dicho que ellos no mandan mensajes a ninguna persona, entonces vi que era como un fraude porque había hasta una liga y decidí borrarlo”

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Mensaje de Cargo No Reconocido? Así Es el Nuevo Fraude para Robar Datos Bancarios

En realidad, es el 'gancho' usado por delincuentes para robar información bancaria y es uno de los fraudes más frecuentes que ha detectado la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

“Si le das clic pueden pasar dos cosas, que te roben la información, pero además que empiece todo este mecanismo de ingeniería social para sacarte información y si es cuenta de débito sacarte dinero, vaciar la cuenta y si es crédito pues comprar o utilizar tu cuenta para realizar compras”, señaló Oscar Rosado Jiménez, presidente de Condusef.

Ese tipo de ilícitos han aumentado 20%, de enero a abril de 2026 fueron denunciados ante Condusef 27 mil 862 presuntos fraudes.

Condusef implementa portal

Para enfrentar este delito, la Condusef implementó un portal para reportar y consultar teléfonos que están relacionados con fraudes, publicidad engañosa, acoso telefónico o mensajes de texto que pretenden robar datos bancarios.

En la página www. herramientaconsultayreporta.condusef.gob.mx se puede acceder al registro de esos números sospechosos.

Esta base de datos será compartida con autoridades encargadas de combatir delitos cibernéticos y fraudes en sus diferentes modalidades. Ilícitos por los que miles de personas han sido defraudadas con montos que llegan a superar los 50 mil pesos.

“Seria compartido con las autoridades, ya que se trata del posible hecho delictivo no, los montos económicos en promedio, personas que caen con 5 mil pesos, con 10 mil, pero los montos en promedio, hemos visto que el monto que más crece es el rango de 20 a 50 mil pesos”, precisó Rosado Jiménez.

Con información de Rafael Trejo

LECQ