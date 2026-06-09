Tormenta Boris Toca Tierra Entre Guerrero y Oaxaca; Lloverá Fuerte en 9 Estados

La tormenta tropical Boris tocó tierra la madrugada de este martes entre Guerrero y Oaxaca, y generará fuertes lluvias en nueve estados, con las mayores afectaciones en la costa del Pacífico.

A las 3:00 horas de este 9 de junio, el centro del ciclón se localizó a 25 kilómetros al este-noreste de Punta Maldonado, Guerrero, y a 170 kilómetros al este-sureste de Acapulco, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante su impacto, el ciclón presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a una velocidad de 9 km/h.

⚠️ Esta madrugada, la #TormentaTropical #Boris ingresó a tierra entre los límites de #Guerrero y #Oaxaca.



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"Persiste el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas de terreno empinado", alertó por su parte el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Las autoridades mantienen una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

"Esta mañana se anticipa un giro hacia el noroeste y un aumento en la velocidad", agregó el NHC.

El centro de Boris se desplazará hacia el interior sobre el este de Guerrero, y se espera que el fenómeno meteorológico se debilite rápidamente hasta la tarde de este martes.

¿Qué estados serán impactados?

Boris ocasionará lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán, así como en el sureste y este de Guerrero y el oeste de Oaxaca. Estas entidades tendrán el mayor impacto.

Sin embargo, igual se pronostican precipitaciones de 25 a 50 milímetros en el suroeste de Puebla, el oeste y suroeste del Estado de México, la Ciudad de México y Morelos. Los estados del centro del país tendrán afectaciones derivadas de la circulación y humedad asociadas al sistema.

Además, se prevén vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Tropical Storm #Boris Advisory 9 (3 AM CST, Tue Jun 9): Boris Moves Inland Over Southern Mexico. Flash Flooding Threat Forecast to Continue Through Today. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 9, 2026

En los litorales de Jalisco, Colima y Michoacán se esperan vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

El SMN advirtió sobre oleaje de entre 2 y 3 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, por lo que recomendó extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y afectaciones en zonas costeras.

Ayer, el gobierno federal activó el Plan Marina y el Plan DN-III-E como medida preventiva para atender a la población, especialmente en Acapulco, donde se mantenían en alerta máxima, pues la gente aún resiente las secuelas de la devastación causada por "Otis" en 2023.

El ciclón se originó a partir de la depresión tropical Dos-E durante la madrugada del lunes 8 de junio. Por la mañana del domingo se desarrollaba como sistema de baja presión.

Boris es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Pacífico, que comenzó el 15 de mayo. La tormenta tropical Amanda se formó el 3 de junio mar adentro, sin representar amenaza para tierra.

La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el 1 de junio, y aún no se han formado ciclones en esa categoría en lo que va del año.

ASJ