Tormenta Boris Toca Tierra Entre Guerrero y Oaxaca; Lloverá Fuerte en 9 Estados

Las autoridades mantienen una zona de prevención por efectos del ciclón desde Lagunas de Chacahua hasta Técpan de Galeana

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Alerta Máxima por la Tormenta Boris en Acapulco, Guerrero

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Tormenta Boris impacta el Pacífico mexicano: fuertes lluvias y vientos en Guerrero, Oaxaca y más. Conoce las zonas afectadas y prepárate.

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