Shakira Ensaya Cómo Será la Inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México

La fiesta del Mundial 2026 ya se respira en la Ciudad de México y Shakira mostró cómo afina los últimos detalles para la inauguración en el coloso de Santa Úrsula el jueves 11 de junio.

La estrella del pop latino compartió un par de videos de su preparación para el gran evento de la FIFA en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana jugará el primer partido del torneo contra Sudáfrica.

La "Loba" llegó al país hace unos días, según fotos compartidas en su cuenta de Instagram, y este lunes se encontró con Belinda en los ensayos, lo que desató rumores sobre su colaboración en el show inaugural.

Shakira es asidua invitada a las Copas del Mundo y este año también estará desde el primer día de la competencia del deporte más popular del planeta, cuya edición organizan México, Estados Unidos y Canadá. La colombiana igual actuará en el show del medio tiempo de la Final del Mundial el 19 de julio en Nueva Jersey junto a Madonna y BTS.

Para la inauguración del jueves, la FIFA confirmó la actuación de Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean y Tyla. Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional antes del silbatazo inicial.

¿Cómo será la inauguración?

La colombiana actuará en la Final del Mundial en Nueva Jersey el 19 de julio. Foto: Instagram | shakira.

En las imágenes publicadas este lunes 8 de junio se ve a la artista latina acompañada de Darina Littleton, la capitana de su equipo de baile, quien la guía y hace unos movimientos para enseñarle cómo se desarrollará su entrada al estadio.

Shakira aparenta sostener un micrófono saliendo de un pasillo hacia el campo de juego por el mismo acceso del emblemático Túnel Maratón ubicado atrás de la portería de la cabecera sur, mientras de fondo se oye "Dai Dai", la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que la cantante colombiana lanzó en colaboración con el artista nigeriano Burna Boy. El tema ya supera las 100 millones de reproducciones en YouTube.

Littleton tiene un celular que simula el dispositivo con el que cantará la intérprete de "Waka Waka". Ambas llegan al acceso y al lado hay espejos en círculos y en formas de gotas de agua largas, sostenidos por el staff de apoyo.

La cantante sonrió al personal y les dijo un breve "hola", pues se emocionaron de verla. Después siguió el ensayo subiendo la rampa que da al campo de juego.

"Mientras también voy caminando", comentó Shakira a quienes le expresaron que se veían divinas.

Personal técnico las acompañaba, mientras la artista atendía cada indicación. Aparentemente, saldrá a la cancha pero, en algún momento irá a la banca para mover las caderas. Al menos eso muestra el otro clip compartido en sus historias de Instagram.

"Incluso en la banca de los jugadores", apuntó Shakira en las imágenes donde danzaba con Littleton.

Ambas vestían ropa deportiva negra. La colombiana portaba gafas oscuras, leggins, una playera sin mangas y tenis blancos, mientras su capitana de baile fue con short ajustado.

En el Mundial de Sudáfrica 2010, Shakira estuvo en la ceremonia de inauguración un día antes del primer partido entre México y la selección anfitriona, y cantó "Waka Waka (This Time for Africa)".

Mientras que en Alemania 2006 y Brasil 2014 se presentó en los eventos de clausura. En Berlín interpretó "Hips Don't Lie (Bamboo)" junto a Wyclef Jean, mientras que en el Estadio Maracaná deleitó a la afición con "La La La" en compañía de Carlinhos Brown.

ASJ