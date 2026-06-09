Shakira Ensaya Cómo Será la Inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México

La colombiana compartió un par de videos para dar un vistazo de su entrada para el gran evento de la FIFA que organizan México, Estados Unidos y Canadá

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Shakira, Madonna y BTS, Se Presentarán en el Medio Tiempo de la Final del Mundial

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Shakira y su equipo de baile se preparan para la inauguración del Mundial 2026 en México. ¿Quieres saber cómo será su entrada al escenario? Descúbrelo aquí.

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